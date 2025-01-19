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星期專論》中國帝國瞄準台灣

2025/01/19 05:30

◎馬明漢（Michael Mazza）◎馬明漢（Michael Mazza）

◎馬明漢（Michael Mazza）

台灣不僅對實現習近平的國家統一大夢至關重要。對中共而言，台灣也是防止中國解體的關鍵。（路透檔案照）台灣不僅對實現習近平的國家統一大夢至關重要。對中共而言，台灣也是防止中國解體的關鍵。（路透檔案照）

「我把黨來比母親」，中國青海省藏區一位寄宿制學校的學生唱道。「如果信仰有顏色」，另一所學校的學生則吟誦，「那一定是中國紅」。在紐約時報本月九日刊出的一篇專題報導中，資深記者儲百亮（Chris Buckley）披露數十萬藏族兒童被強制送進寄宿學校的境遇。在這些學校裡，許多兒童飽受身心摧殘。藉由拆散這些兒童與家人，中國共產黨企圖取代他們的父母和宗教信仰的存在。儲百亮的報導再次提醒人們，中華人民共和國是一個帝制國家，致力於將其意志，施加於與其核心地區幾乎沒有自然聯繫的不同民族和地區。

對付少數民族 進行文化滅絕

就像所有的帝國一樣，北京對於確保對偏遠地區的控制念茲在茲。這種驅力解釋了中國在大部分邊疆地區的作為，包括西藏。為了對付少數民族將自身定義為與多數族群不同、拒絕同化的潛在危險，中國國家主席習近平在二○一四年呼籲少數民族兒童，「學習在學校、生活在學校、成長在學校」。透過教育，或者更精確地說，透過洗腦，黨的目標是將藏族兒童塑造成講漢語、熱愛黨的公民。有些人將這些行為及相關舉措，描述為文化滅絕（cultural genocide）。

強行拆散兒童與父母，是中國在新疆被可信地指控犯下種族滅絕罪的原因之一。在那裡，中共將超過百萬名維吾爾族和其他穆斯林少數族群關押於集中營，並對其實施再教育、酷刑、性暴力，以及強制絕育。就像在西藏一樣，黨在新疆的目標是壓制當地居民、剷除所謂的分裂主義威脅，並將公民─更像臣民─轉變為時刻不忘黨教誨的「愛國者」。

嚴厲鎮壓香港 抹除城市認同

中國政府也在其他地區推行類似措施。例如，國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，在回族穆斯林聚居的地區，「中國當局停用、關閉、拆除清真寺，或將其改建為非宗教用途，做為遏制伊斯蘭教在中國活動的系列措施之一。」在中國北方的內蒙古地區，北京禁止中小學以蒙古語授課，並查禁有關蒙古歷史的書籍。

同樣地，中國的帝國野心也解釋了近年來對香港的嚴厲鎮壓。北京當局不僅試圖箝制異議，還削弱甚至抹除這座城市的獨特認同。對中國而言，獨特的少數族群認同─無論是種族、宗教、文化還是語言─都構成威脅。因為，對於帝國政權來說，統治的合法性是建立在武力與脅迫之上，而非被統治者的認同。中國的共黨領袖相信，藏人、維吾爾人、香港人及其他少數族群，或許會接受中共統治的事實，但比其他人更有可能質疑這種統治的合理性或正當性。為了解決這個問題，習近平選擇透過種族滅絕，或是摧毀這些族群的獨特性，來根除可能的威脅。

民主台灣 削弱習政權合法性

將中國視為一個帝國勢力，有助於理解為何習近平將目光投向台灣。中國認為台灣為其不可分割的疆域，但台灣人民實際上已經構成一個少數族群。與中國境內被壓迫的其他族群一樣，台灣人民擁有自己的身分認同、公民文化、民主社會，甚至特有的語言。更重要的是，他們成功地抵抗了中共將其統治延伸至這座島嶼的企圖。對習近平來說，這是一個嚴重的問題，因為這削弱了中共在其統治穩固地區的合法性。

拯救帝國 對台威脅會更緊迫

因此，台灣不僅對實現習近平的國家統一大夢至關重要。對中共而言，台灣也是防止中國解體的關鍵。因為，如果中共的統治在中國自視為其領土的地方不被認可，在其他任何地方也將失去正當性。事實證明，併吞台灣與其說是為了擴張帝國，倒不如說是為了拯救中華帝國。如果真是如此，隨著中國內部挑戰加劇，對台灣的威脅只會變得更為緊迫。

（作者馬明漢為2049計畫研究所資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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