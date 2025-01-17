自由廣場》對罷免案態度 民進黨有跡可循

◎ 蔡美珠

貴版十五日有文「民主正在失序 國家正在失速／罷免拯救蒼生 綠營何須袖手？」十六日有文「罷免亡國立委 民進黨責無旁貸」。

讀完兩文，我認為民進黨對罷免案的態度，其實有前例可循。

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二○二○年六月六日的高雄市長罷免案，當年六月三日民進黨中常會才發表共同聲明，呼籲高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

聲明提到，在高雄市民的辛苦努力下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票，「這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史」。聲明說，民進黨於五月六日，在前主席卓榮泰主持之中常會中通過成立「○六○六高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民之公民權利行使不受阻礙，並且要求本黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

照此來看，立法委員罷免案一旦成立，民進黨應該會在適當時機表態，要求黨公職人員及同志，為歷史留下見證。在此之前，或可稍安勿躁。

（作者是退休教師）

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