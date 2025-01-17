晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》對罷免案態度 民進黨有跡可循

2025/01/17 05:30

◎ 蔡美珠

貴版十五日有文「民主正在失序 國家正在失速／罷免拯救蒼生 綠營何須袖手？」十六日有文「罷免亡國立委 民進黨責無旁貸」。

讀完兩文，我認為民進黨對罷免案的態度，其實有前例可循。

二○二○年六月六日的高雄市長罷免案，當年六月三日民進黨中常會才發表共同聲明，呼籲高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。

聲明指出，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。

聲明提到，在高雄市民的辛苦努力下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票，「這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史」。聲明說，民進黨於五月六日，在前主席卓榮泰主持之中常會中通過成立「○六○六高雄市民意觀察小組」，確保高雄市民之公民權利行使不受阻礙，並且要求本黨高雄市黨公職人員及先進同志，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。

照此來看，立法委員罷免案一旦成立，民進黨應該會在適當時機表態，要求黨公職人員及同志，為歷史留下見證。在此之前，或可稍安勿躁。

（作者是退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書