自由廣場》我們正在遭受攻擊／中國砍電纜 藍白砍預算

◎ 史里

藍白聯手刪除所有關鍵的國安預算，從網路安全到資安防護，全面降為象徵性的一元。這不僅是簡單的預算削減，而是徹底的焦土政策，直接削弱台灣的防禦。這是癱瘓憲法法庭後的變本加厲。

更令人震驚的是，當藍白砍掉台灣的國安預算時，中國正同步切斷台灣的海底電纜，進行網路癱瘓，著手孤立台灣於國際。如此內外夾擊，令台灣腹背受敵，絕非巧合，而是共謀，戰爭已開始，不能再作太平夢！

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藍白砍安全預算，中國砍台灣海纜。這不是偶然，而是有計劃的配合行動。這次的預算削減，是對台灣國防與經濟的致命打擊。這些資金本該用來抵禦中國的網路滲透，卻被藍白徹底砍光。

這意味著：

一、網路安全形同虛設，中國可輕易入侵台灣的網路系統。

二、金融交易和國防指揮系統面臨癱瘓風險。

三、數位產業發展受阻，經濟成長遭到重創。

而就在藍白毀敗內政之時，中國頻繁破壞台灣的海底電纜。當藍白砍掉網路安全預算，中國則同步切斷台灣的通訊命脈，企圖讓台灣成為資訊孤島。

藍白的焦土政策，最終目的是癱瘓內政、削弱國防、摧毀台灣的民主制度。他們從預算削減、阻撓憲政機制，到全面癱瘓政府的運作，這不是「改革」，而是讓台灣逐步走向無法對抗中國的局面。

這場危機已經不只是網路安全的問題，而是民主存亡的問題。這可能是台灣最後一次真正的選舉，台灣人不能再沉默。藍白的焦土政策，正在把台灣推向毀滅的深淵。如果我們不行動，台灣的民主將成為歷史。

（作者是台南市市民）

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