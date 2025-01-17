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自由廣場》藍白瘋砍預算 民間廠商勞工全受害

2025/01/17 05:30

◎ 陳文卿

藍白立委不分青紅皂白胡亂刪預算，很多政府機關的業務費幾乎全遭刪除，各部會的業務將因而無法推動，受傷害最大的將是全國人民。亂刪預算造成很多公共設施無法維護，多項福利政策無法延續（如老人健檢等）而停擺，甚至連該辦理的救難防災等工作也無法做了。

各機關的預算被大量刪減，對國家整體經濟將有嚴重影響，全國GDP可能下滑，甚至失業率增加。此因各部會經常門的預算中，有極大比例是向民間採購物資或尋求民間工程發包，民間有許多廠商的每年營運，都仰賴執行公務機關的計畫才有大筆收入可以維持營運。如今經費被刪了，各種勞務、財務採購案勢必無法發包執行，民間廠商和眾多勞工就只能喝西北風了，也因此將被迫裁員。經濟將受影響的家庭，難以估計。舉例而言，刪減公共電視台的預算，一大堆影視從業人員也將失業了。反觀公務人員的年金卻被逐步恢復提升，相對剝奪感更是有增無減。

最扯的是，最近冷氣團來襲，內政部在FB粉絲團發文，溫馨提醒注意天氣變化保暖添衣，並搭配日本知名漫畫，代表冷涼的藍、白圖案，國民黨立委竟指是醜化在野黨，要刪預算。這種理由若能成立，豈不就是現代文字獄？

英文blue不只是「藍色」，也表示「憂鬱」，七○年代暢銷歌曲就有一首「藍色的憂鬱」。國民黨若認為「藍色」只能用來象徵爽朗健康，建議該黨去函要求牛津字典或維基百科，將blue重新定義，要求不得代表憂鬱。至於「蒼白」一詞也不准用，只能保留「潔白」用語。

更離譜的是，宏都拉斯與中國建交後，白蝦賣不出，居然為此要刪台灣外交部預算，胡作非為，無法無天，國人會發現這些立委素質低落無下限。刪預算的藉口沒有最扯、只有更扯。這種立委不趁早罷免，還要讓他再亂三年嗎？

（作者從事環保服務業）

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