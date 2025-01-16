社論》自由世界不改變中國就會被中國改變

公民團體連署罷免台中市第四選區某立委，有「正藍軍」到場支持，秀出四十年國民黨員獎狀，也要罷免「舔共」的國民黨立委。他們強調自己真正遵循蔣中正、蔣經國「消滅萬惡共匪、反攻大陸」，台灣要和平安全只有滅共，滅共才能救台灣。「消滅萬惡共匪、反攻大陸」，兩蔣時代的口號，當年十分諷刺，如今聽來則別有感觸。

一九八八之後，李登輝歷經黨內鬥爭，領導國民黨走向本土化、民主化，終止動員戡亂不再視中共為叛亂團體。時至今日台灣少有人再談反攻大陸、消滅共匪、解救同胞，因為中國、台灣一邊一國，已經是主流民意。然而，這只是台灣人民的想像，不再把中共視為「內戰敵人」，另一廂，中共一直聲稱「對台內戰」有待完成。從兩蔣至李氏，在國民黨體制內，「自由中國」、「民主中國」，奠定兩岸論述的基礎，「國統綱領」之「建立民主、自由、均富的中國」，最具代表性。但，李氏本人與中共打過交道之後，也跟主流民意一樣放棄「同屬一中」。卸任前，轉變至「特殊的國與國關係」。卸任後，更朝獨立自主的正常國家前進。

請繼續往下閱讀...

反倒是，以兩蔣傳人自居者，二○○○之後重新掌控國民黨，清除李登輝的政治遺產。兩岸關係，他們也重新回到「同屬一中」的論述。不過，他們並沒有回歸兩蔣路線，而是把自由、民主的元素徹底排除，屈就中共的「專制統一」論述，同時，還認同「一中原則三段論」：中共代表中國，台灣屬於中國。民主時代，這股勢力貌似擁有民意基礎，充當中共介入台灣、推動「反獨促統」的內應。麻煩的是，目前的民主體系，竟然缺乏防疫機制，民主竟有淪為破口之虞。

國共兩個兄弟黨，一中、反獨、反民主乃共同基因，威權時代的兩蔣如此，民主時代的連馬朱亦復如此，對岸更不在話下。正因如此，國共「共促統一」有志一同，那是中共定義的「一黨專政統一」，國民黨人也就棄「自由中國」、「民主中國」如敝屣了。進而，包括中國國內的抗爭活動，海外的中國民運，國民黨一概視若無睹，避之唯恐不及。所以說，這樣的協力者，有助於鞏固一黨專政對內統治，以及對外擴張。不僅是台灣人民的災難，也是中國人民的災難。這股勢力，會不會導致台灣加入民主退潮國家行列，更是民主世界的一大風險。為此，二三○○萬人務需慎思明辨，如果以手上的選票葬送自己，國際友人也愛莫能助。

一年來，台灣的政治局勢，出現令人擔憂的惡化。阿扁執政，朝小野大，當時「投共」者才剛開始，且北京介入台灣尚淺，所以，朝野僵局雖不能免，還不致出現當前的危機。賴桑執政，打破三屆魔咒，對國共構成本土政權長期執政的挑戰。於是，隱約形成北京下指導棋、「投共」者在台灣執行的攻略變化。目標顯然是，弱化、搞爛、顛覆、侵吞台灣。此一目標，絕非單純針對台灣，它同時也針對美國隊，包括最近韓國的政情變化：把台灣納入中國勢力範圍，充當挑戰美國霸權的軍事基地。「投共」者，近年越來越猖狂宣傳疑美論、反美論，跟這個目標是配套的。在這種構圖裡，萬一台灣「淪陷」，等在台灣人民前面的命運，不僅是香港國安法或新疆再教育營，而是軍管、充軍、對美軍事冒進的砲灰！

一九四九以來，中國結合列寧主義、封建帝制，成為一黨專政皇帝制。文革之後，改革開放，這個國家從一窮二白到世界工廠，堪稱拜美國隊之賜。可惜，美國的中國政策，自始便埋下了畸形的種子。尤其是，從尼克森敲開中國大門，完全接受「中國特殊國情」論述；老布希，對六四屠殺輕輕放過；柯林頓，助其加入WTO；歐巴馬，忽略北京在南海軍事化；直到拜登，依舊「不尋求改變中國體制」。美國許多政府官員、智庫學者，輕信經濟發展終將觸動政治改革，自由化是中國必然之路。結果，習近平想的不一樣，他的答案是「東升西降」，專制將勝過民主，國際秩序必須修正。

與冷戰時期的蘇聯不同，西方挹注中國經濟實力，令其得以擴張軍備、扶助專制國家、導致不少全球第三波民主化國家倒退到威權主義。此一「惡的力量」，改變了全球的地緣面貌。如今，這股「惡的力量」，儼然長驅直入台灣了。事實證明，自由世界不改變中國，中國就會改變自由世界。川普第二任，是否沿續第一任那樣，深化對中戰略的典範轉移？下星期開始，便可以見真章了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法