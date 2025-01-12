自由共和國》黃文局／猶太人用貢獻贏得尊重與支持

現在幾乎任何產業都需要晶片，而晶片的生產，尤其是高階晶片，幾乎都靠台灣的台積電。台積電的晶片，對於世界貢獻，人盡皆知。（路透檔案照）

黃文局／T I A台灣勵志協會共同創辦人

一九八七年，「護國神山」台積電創立時，荷蘭飛利浦（Philips）是創始股東，持股比例高達廿七．六％，僅次於行政院國發基金。

驚人的是，飛利浦的創辦人是猶太人！

更驚人的是，台灣的「護國神機」之一的法國幻象二千戰鬥機（Dassault Mirage 2000）製造公司的創辦人，也是猶太人！

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法國航太奇才達梭

飛利浦公司是世界級的多元科技企業，在電腦照明、美容家電、廚房設備等，都居領導地位。在台灣聲名響亮，不用多談。

比較陌生的是法國達梭（Dassault）家族，需要更多介紹。

這家族，不但擁有軍工產業，是空中巴士公司的股東。在媒體界，是法國第一大報「費加羅報」（Le Figaro）所有人。政治上，也頗有影響力，當過參議員。事業橫跨建築、電影、銀行等產業。

台灣是在 一九九二年向法國達梭航太公司採購的。

達梭航空附屬於達梭集團，是航太科技傳奇人物馬塞爾．布洛克（Marcel Bloch）在一九二九年創立的。他是飛機設計奇才，父親是醫生。

第一次世界大戰時，他研發了一種飛機螺旋槳，效率高超，打下很多德國飛機，立下大功。他後來設計的飛機，性能更好，在一九三九年的二次世界大戰，被法國空軍採用。

一九四○年，德國佔領法國。因為他是猶太人，與家人都被送往集中營，一九四五年，德國戰敗獲釋。之後，他和家人把名字由布洛克（Bloch）改為達梭（Dassault）。這是他的哥哥（中將，防空總司令）在戰爭期間使用的化名。

公司也在一九四七年改成馬塞爾．達梭航太公司，後來兼併其他公司，一九九○年改名達梭航太。

一九四九年，他設計了法國空軍第一架噴射機，性能優異，賣給印度、美國、以色列等國，聲名大噪。

一九六七年，以阿的六日戰爭，達梭飛機大顯神威，更加確立達梭飛機的地位。

他對法國國家的貢獻，獲頒最高的榮譽軍團十字勳章。

他的兒子接管他的事業，後來交給也是猶太人的埃德斯特（Charles Edelstenne）。

美國核子潛艇之父李高佛

全世界第一艘核子潛艇是美國的鸚鵡號，催生者是美國海軍四星上將海報李高佛（Hyman Rickover），又一個驚訝，他也是猶太人！

他出生於波蘭，為躲反猶浪潮，一九○五年，全家移民美國。家境清寒，受貴人資助進入美國海軍學院，後來又去哥倫比亞大學取得碩士學位。

一九四六年，被派到田納西州橡樹嶺的美國原子能委員會實驗室， 一九四九年被分配到反應器開發部門。李高佛在此開發了世界上第一艘核動力潛艇。一九五一年，國會批准建造核動力潛艇。

一九五四年由艾森豪（Mamie Eisenhower）總統命名為鸚鵡號，一九五五年首次出海。

他在海軍服務了歷史上最長的六十三年，一輩子都貢獻給美國海軍。

居於偉大貢獻，成為第一個獲得兩枚國會金質獎章的人。

英國化學家魏茲曼

魏茲曼 （Chaim Weizmann），當然也是猶太人！

一八七四年出生於白俄羅斯平斯克。在瑞士取得化學博士，後來移民英國。

一九一二年，他發明了一種用玉米生產丙酮的新方法，為英國在第一次世界大戰做出了重大貢獻，是英國贏得戰爭的關鍵因素之一。

丙酮有多重要？它是當時生產無煙火藥的必需成分。

它還有其他用途，尤其是用於製造防火漆，可以防水並加固軍用和海軍飛機的帆布機翼。

而戰前，英國的丙酮都是從德國和奧地利進口的。開戰之後，英國急需丙酮，魏茲曼適時發明量產丙酮的技術。

解決國難的貢獻，大增他的名望。英國外交大臣貝爾福（Balfour）問他希望得到什麼回報？魏茲曼答：「我只想要為我的人民建立一個家園」。

他流浪異國，永遠記得他是猶太人，積極參與赫茲爾（Herzl）推動的「錫安復國主義運動」，赫茲爾英年早逝，他逐漸成為領導者。

經過他和猶太巨富，英國國會議員羅斯柴爾德（Rothschild）的共同努力，一九一七年 ，貝爾福發表了「貝爾福宣言」，聲稱「英國政府支持猶太人在巴勒斯坦建立猶太民族的家園。」

這是以色列建國的重要轉折點。

也因此大功，成為以色列第一任總統。

猶太人為什麼被滅國近二千年之後可以獨立建國？

由上述的法國、美國、英國猶太人的例子可以看出，猶太人不管出生何地，要求生存發展，只有貢獻一途。

二○○八年，奧巴馬贏得總統，指定伊曼努爾（Rahm Emanuel）為白宮幕僚長，因為他在競選期間募得最多款項，功勞最大。

他是出生在紐澤西的猶太人，後來當選芝加哥市長，駐日大使。

台灣的貢獻已經被世界看到

Cov.19 的時候，世界各國急需口罩，台灣傾國之力，適時支援。

現在幾乎任何產業都需要晶片，而晶片的生產，尤其是高階晶片，幾乎都靠台灣的台積電。台積電的晶片，對於世界貢獻，人盡皆知。

台灣幫助國際疫情，對於科技作出重大貢獻，已經獲得國際的尊重與支持！

台灣護照獲得一百多個國家免簽證，只要說：「我從台灣來的」，別人就會露出敬意，尤其是在日本，因為台灣在日本福島核災捐款最多。

助人者，人恆助之。

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