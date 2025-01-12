自由共和國》李伯璋／由不該被遺忘的台灣移植醫學看價值醫療

器官捐贈是一堂寓意深遠的人生課題，不僅創造另一個生命的延續，也讓愛無限延伸。圖為花蓮慈濟醫院宣導器捐活動。（花蓮慈院提供）

李伯璋／台北醫學大學公衛學院講座教授

對於器官衰竭病人來說，將那個壞掉的器官換個好的器官就可續命重生，我有一位尿毒症病人在六十八歲的時候，有機會得到腎臟移植成為健康的人，再多活十八年。對別人來講，可能覺得他年紀大了，好像活的夠老了，可是對我們做家人來講，假如能夠讓親人有活下來的機會，我們應該永遠不會放棄。命不是用錢可以買到的，移植的目標就是要讓移植的病人活得好、活得久來擁抱重生！親人的器官來源是我們可以決定，但是大愛器官的來源就需要政府有體認「價值醫療」的格局來創造移植機會給弱勢的器官衰竭病人，這應該是政府需要務實面對的問題。

很多需要心肝肺移植的病人都等不到移植機會就往生，雖然腎臟衰竭的病人還可以靠洗腎而等待，但生活品質跟有接受腎臟移植的病人是無法比較。二○○五年到二○二四年，在器官捐贈移植登錄中心有被醫師登錄可等待接受移植的病人：有接受心臟移植的病人一三九九人，沒有得到移植機會的有二四二五人；有接受肝臟移植的病人七三八八人，沒有得到移植機會的有一萬○七二九人；就肝癌病人有接受肝臟移植的病人二○一一人，沒有得到移植機會的有二六八三人；有接受腎臟移植的病人五四三七人，沒有得到移植機會的有二萬三○七二人；有接受肺臟移植的病人二四○人，沒有得到移植機會的有五四二人，上列有機會得到移植和沒有機會得到移植的病人存活率均是在統計學上有意義的差別。

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這些數字看起來很冰冷，事實上，這些病人登記等待移植，就代表他們的器官功能不好，生活品質一定非常不好。有些慢性病可以用藥物來控制一些症狀，但是到了這個器官沒有辦法發揮正常功能的時候，一個好的器官可以改變他的生命，這是目前移植醫療可以做到的。西方國家都把器官捐贈跟器官移植當作顯學，用國家的力量來推動這很有價值的移植醫療。

這些可以靠器官移植得到重生機會的病人真的很可憐，他們在台灣不能用錢買器官，登記的醫院假如不能很積極地去推動器官捐贈，他們的希望會在什麼地方？推動器官移植思維必須從大有為政府的高度去看，怎麼樣的一個醫療才是對民眾真正最有幫忙，移植醫學對病人生命的重生，需要靠整個社會的動力來推動這個政策。

台灣洗腎盛行率幾乎位居全球之冠，每年新增一．二萬名洗腎人口，二○一一年增加到九．三萬人，花費健保 六九六．六億點達史上新高，二○二三年長期洗腎人數為 九萬七二六二人。台灣有多家提供洗腎特材的公司，也在台灣證券交易所上市或上櫃，基本上是因為有洗腎病人客戶的成長，也有健保資源的保障收入。治標的洗腎費用對健保總額的財務壓力必然會擠壓到其他醫療服務該得到的給付，可是政府官員與大多數的醫療人員是無法瞭解到長期洗腎的財務無底洞對健保的衝擊，更無法感受器官移植的醫療價值。

器官捐贈移植是相當付出心力的醫療工作，而且捐贈跟移植往往在假日或是夜晚執行手術，會影響到所謂的生活品質，我非常清楚人才培養不易。在台灣、執行器官移植的外科醫師與醫院都有一定條件的要求，事實上，台灣的移植醫學並非外科顯學，很多有能力執行器官捐贈移植手術的年輕世代醫師和醫院並沒有很積極的投入這領域，這是誰的責任呢？是政府的責任？還是給醫師的誘因問題呢？

面臨死亡的時候，家屬和病人怎麼看待生命的這個過程？這麼多年來，在推動大愛器官捐贈的過程裡面，我們已經看到很多醫護人員、加護病房裡面的醫護人員、神經外科醫師、社工師、協調師對大愛概念是完全跳出傳統。看到他們認真在推動大愛器官捐贈的挑戰，在病人病危的時候，要說服家屬同意大愛器官捐贈，是很辛苦的工作。不過有溝通、有對話，就會有一個結果。我也常告訴她們，我們不要在乎成績，我們有做，就有可能有幫忙到我們不認識卻需要器官移植的病人。看到同道們的信念與堅持，我真的很感動，這樣的心情不是一般的醫護人員與官員所能體會。

大愛器官捐贈者的3等親家屬

日後有需要時可有優先排序

每個人都可能有器官衰竭而等待的機會，同樣地發生意外面臨腦死也是無奈的命運。為了讓大愛器官捐贈由「利他」轉為「捨得」， 二○一四年我和江仰仁執行長及移植同儕們推動「捨得」器捐觀念來挽救不認識的病人，這些大愛器官捐贈者的配偶及三親等內的血親，日後若需要大愛器官移植時，將有優先的排序機會，這也是全球首見政策。

目前已有四十五位器官衰竭病人，因其家人過去曾捐贈器官而優先獲得別人大愛器官捐贈的機會。藉此彰顯大愛器捐者留給子孫的不再只是金錢財產，而是無價的健康寶藏，也呼應「有捨有得」的觀念。慈濟證嚴法師開示：聰明的人得失心重 有智慧的人則勇於捨得！世界移植學會呼籲，各國需要移植器官，應由自己的國人做捐贈，強烈禁止死刑犯捐贈器官，及前往第三國做買賣的活體移植，台灣相關的法令與規定都已相當完備，衛福部與健保署更應該要有前瞻性思考，對醫療資源做妥善規劃才是民眾之福。

賴總統是腎臟科醫師的背景，感恩當年他擔任台南市長的時候，就全力協助我們推動大愛器官捐贈，也期待能再獲得他的加持。近期也獲富邦集團的支持，製作「只要我願意 就能讓愛延續」的器捐宣導各二分鐘的宣導影片，免費授權予全台各醫療機構，也得到很多醫院院長表態支持在醫院播送。

影片1：收到最好的禮物 https://ppt．cc/fqG7Xx

影片2：等待最久的事情 https://ppt．cc/fHKgRx

影片3：延續生命的價值 https://ppt．cc/fWIxzx

我相信「天下無難事，只怕有心人」。器官捐贈是一堂寓意深遠的人生課題，不僅創造另一個生命的延續，也讓愛無限延伸。

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