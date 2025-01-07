自由廣場》解析中共從訓令到戰令的軍政信號

◎ 衛重華

每年一月二日，中共發布的「第一號訓令」不僅是一道軍事指令，更是政治象徵，表明全軍新一年訓練工作的總基調。習近平上台以來，「備戰打仗」成為解放軍工作的核心口號，近年更以「開訓即開戰」「出航即出征」的宣傳標語強化戰備意識。然而，二○二五開年的宣傳節奏與內容卻顯得異常，訓令未見完整公布，戰區宣傳步調混亂，兩者甚至有模糊交替之嫌，凸顯中共軍政運行的弔詭與潛藏矛盾。

訓令的政治化與軍事化

「第一號訓令」的傳統功能不只部署全軍年度訓練，更強調「黨指揮槍」的根本原則。習近平執政後，訓令的發布內容越來越集中在戰爭準備，強調「聚焦能打仗、打勝仗」，既是為了應對外部安全挑戰，也是為了在軍中樹立權威。但二○二五年卻顯得異常：中央未高調公布習的具體指示內容，反而是透過網紅或其他宣傳平台提前推出大量「開訓即開戰」「出航即出征」的影片，這一現象顯示，訓令的發布過程似乎正經歷政治與軍事層面的微妙調整。

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過去，訓令側重軍隊訓練計劃的規劃與執行，戰令則直指軍事行動的實施與操作。如今「開訓即開戰」的宣傳語調模糊了訓令與戰令之間的界限，將年度訓練直接包裝成「實戰預演」，刻意營造緊張氛圍，似乎在為某種可能的軍事行動預熱。

「開訓即開戰」「出航即出征」是習時代之下解放軍戰備思想的標誌性口號，意圖將軍隊訓練直接與實戰需求掛鉤。但今年卻透露不尋常特徵：

一、訓令發布延遲與宣傳分散：往年第一號訓令發布後，各大戰區會迅速統一行動，高調宣傳。而今年在訓令正式公布前，卻由網民提前散播影片，尤其東部戰區（對台作戰的核心力量）居然遲至一月六日才發布相關內容，顯示宣傳節奏不一致。

二、從訓練到實戰的語調升級：「開訓即開戰」「出航即出征」的頻繁使用，反映出解放軍試圖強化「緊急備戰」的戰略定位，但這些口號逐漸從象徵性宣傳轉變為軍事化操作。特別是「訓令即戰令」的潛台詞，可能意在營造「戰爭隨時可能爆發」的心理態勢，不僅向內部傳遞壓力，也試圖對外部（特別是台灣和美國）發出威懾信號。

三、東部戰區的滯後與反常：作為對台第一線力量的東部戰區，其宣傳的延遲耐人尋味。過去東部戰區總是緊隨中央宣傳步調，成為「亮劍台海」的先鋒，但今年卻顯得後知後覺，是否反映出內部某種不穩定？有觀察者甚至推測，這可能是在「軍促黨」的層面上，軍方試圖強化自身角色的一次暗示性行動。

「訓令即戰令」的戰略風險

中共將訓令與戰令模糊化的趨勢，固然強化全軍戰備心理，但這種語調升級也帶來戰略風險，可能對外界形成錯誤信號，讓鄰國與國際社會誤判中國的軍事意圖，而誘發區域緊張局勢升溫；且軍隊過度追求「實戰化」效果，可能削弱訓練的科學性與長期戰力建設的穩定性。

這種「訓令即戰令」的政治操弄，令人更關注中共內部黨軍關係的動態。中共領導層近年頻頻清洗軍方高層，強化對軍隊的控制，而軍方各戰區、部門的分散化行為，或許是對習近平集權政策的被動回應，甚至可能暗示，在內部派系博弈中，軍隊試圖重新定位自身角色。

二○二五年新年訓令的異常及宣傳節奏的錯位，凸顯中共軍政運行的微妙變化，解放軍宣傳從「備戰」逐步靠近「實戰化」語境，過於高調的威懾手法，揭示出中共內部在軍事決策與政治權力運作的不穩定。習近平若無法平衡黨軍關係，尤其是應對軍隊內部派系與「以軍促黨」的苗頭，其權威可能面臨更大挑戰。

（作者是軍人）

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