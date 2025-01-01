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自由廣場》公教人員多放一天假才有尊嚴？

2025/01/01 05:30

◎ 陳啟濃

全教總宣稱因為去年公務機關陷入職場霸凌風暴，為了讓公教人員感受到國家重視其勞動尊嚴，全教總發動全國公務人員協會、全國金融業工會聯合總會等團體，共同發起連署，呼籲行政院長卓榮泰即刻將五一勞動節改為國定假日，盼藉此提振公部門士氣。

多放一天假就能感受到「國家重視其勞動尊嚴」，就可以提振「公部門士氣」？用這些理由當作說帖，不僅說服力不足，且由利害關係人提出，更顯出毫不避嫌的「利益輸送」。

公教人員在勞動節這一天並非放假日，若拉民間工會團體作陪以求放假，固可壯大聲勢，卻淪為八竿子打不著的荒謬。因為全國勞工在五一勞動節本就可以放假，若因工作關係而須上班，就可比照加班而獲取加班費。

若真心想要關心公教人員的「勞動尊嚴」與「工作士氣」，應該要從督促政府建立並落實良好制度，「激勵」與「保健」是維繫公部門工作尊嚴與提振士氣的好方向。

首先要「獎優汰劣」，做好激勵優秀表現，淘汰消極怠惰。工作認真績效卓著的人員，適時給予物質與心理的各項鼓勵。其次要做好人員的「安定照顧」，掌握每個人的工作量，關心他們的身心健康，確保職場的溝通管道流暢。

公教人員並非假日太少，而是勞逸不均，賞罰不夠嚴謹。有的出於長官怠惰，沒有用心觀察考核，有的因制度沒能具體落實，士氣消耗殆盡。認真的人勞累過度，怠惰的人升官加薪，皆起因於過度人治，欠缺法治的落實。

（作者是時事評論員）

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