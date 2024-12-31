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自由廣場》手機成癮戕害下一代

2024/12/31 05:30

◎ 林基興

微軟創辦人蓋茲最近說，如果他年輕時擁有手機，他不確定能否有今天的成就，這是因為社群影視強力誘惑與易上癮的特性，難以培養出獲致成功的專注力。

聯合國教科文組織《二○二三年全球教育監測報告》，已經警示手機戕害學習與學童情緒，呼籲學校禁用。最近的例子是，南投一位國三資優生因網路成癮而影響成績，近期竟萌生輕生意念。

二○一八年，世界衛生組織已將「電玩失調」（gaming disorder，或稱遊戲障礙）定義為一種精神疾病。當今年輕學子都屬於數位原住民，馬偕醫院兒童青少年醫師指出，這群患者平均約僅九歲，最小的更只有五歲，他們都是被「平板養大」的孩子，無法克制想上網的衝動，並因而對其他事物失去興趣。

去年，美國明尼蘇達州楓樹林中學禁止學生在校使用手機，實施之後發現，同學上課與互動都比過去更快樂，校長說「有手機時，學生在教室內不再交談，在走廊也沒有互動。禁用手機後，孩子會彼此交流，他們都變得很開心。」

其次，手機傷眼。眼睛平均每分鐘眨眼約十二次，但緊盯螢幕時卻大減一半以上，淚腺分泌淚水與眼瞼緣拉開油脂的次數也隨之減少，因而易罹患乾眼症。手機為維持亮度而發出藍光，易穿透角膜與水晶體直射入黃斑部，損傷感光細胞。藍光也會造成散射，易致假性近視。政府統計顯示，百分之七十一的小六生有近視。

第三，手機影響身高。「世界人口評論」（World Population Review）今年公布，全球十九歲男女平均身高排名，荷蘭居冠，我國排在第九十九。眼睛常常黏在手機與平板，運動時間連帶大減，戶外曬日變少。但紫外線可促進合成維他命D，藉以利用鈣質構造骨骼，雖可從飲食攝取維他命D，但經由日照而從皮膚產生的維他命D可在體內存在更久。手機成癮已成為社會「罩門」，危害我們的下一代，誰能對此推動全民運動以力挽狂瀾？

（作者為大學教授）

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