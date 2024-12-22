自由廣場》藍白聯手霸凌憲法法庭

◎ 蘇緯政

廿日在國民黨、民眾黨聯手利用人數優勢強行表決下，立法院三讀通過《憲法訴訟法》修正案，對憲法法庭的運作設下重重限制，這不僅無助於司法效率的提升，反而為台灣憲政體制埋下莫大的風險。

憲法法庭由大法官組成，主要負責違憲審查及憲政爭議的最終裁定。本次修法提高憲法法庭作成判決及暫時處分裁定的門檻，將「現有總額」改為「法定總額」固定十五人，要求至少十名大法官參與評議，且違憲宣告須獲九名以上大法官同意。其中，參與評議至少要十人，倘若有大法官因卸任、辭職、免職或死亡時，在尚未補足缺額之前，可能會因人數未達規定而無法進行評議並作成裁判；此外，違憲宣告應九人以上同意，就憲法法庭過去裁判來看，將近九十五％與人民基本權利有關，設置如此高門檻，將更不利於人民基本權利的保障。

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目前僅有八名大法官在任，依此次修法規定，根本無法達到評議與裁定的法定人數。再者，若將來大法官人事案再被杯葛，憲法法庭恐將陷入運作停擺的窘境，導致人民無法行使憲法訴訟尋求救濟的權利，且各機關也無法藉由憲法訴訟解決憲政爭議。甚至，當憲法法庭停擺時，行政權或立法權可能會無約束地擴張，嚴重影響權力分立與制衡的憲政體制，危害法治國家的核心價值，也會讓台灣多年努力建立的民主面臨倒退風險。

《憲法訴訟法》修正案的強行通過，猶如藍白兩黨聯手霸凌憲法法庭，讓人民基本權利及國家憲政秩序面臨前所未有的無奈與困境。未來不論是保障基本權利的個案，或是處理重大憲政爭議，憲法法庭都可能出現實質癱瘓的困境。這不僅是一場憲政危機，更是台灣民主史上的重大挫敗。請全民共同守護台灣的自由、民主與法治，未來用選票對那些挾怨報復、霸凌憲法法庭、毀憲亂政的政客們宣告違憲！

（作者是大學講師、前立法院院長秘書）

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