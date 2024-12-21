自由廣場》有作戰需求再編預算?/從「卡爾文森號」評論「馬文君們」

◎ 王福澤

對於潛艦預算於國會審查所遭遇的情勢，不禁美國航空母艦卡爾文森號（CarlVinson CVN-70）該艦命名背後的事蹟。

美國航母以人物命名時都以元首或海軍將領為對象，只有卡爾文森號是例外，該艦命名為紀念卡爾文森，他是一九一四年十一月至一九六五年一月時期的美國眾議院民主黨議員，任職期間遭逢經濟大蕭條導致軍費緊縮，但卡爾文森洞燭機先，看出當時美國的海軍戰力已落後日本，於是在一九三四年和一九三八年推動一系列強化海軍法案擴充海軍軍備，而約克鎮號、企業號、大黃蜂號及胡蜂號（CV-5~ CV-8）等四航母即是在此法案下完成。至一九四○年七月再致力通過兩洋海軍法案，持續採購軍艦、飛機及相關軍備設施。

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就在兩洋海軍法案施行後的一九四一年十二月即發生珍珠港事件，太平洋戰爭展開。戰後美國回顧這段過往時，驚嘆該法案的通過與執行，只比珍珠港事件早了二十個月，且因為這二十個月的整軍備戰，對戰爭結果產生決定性影響；此外，戰前建造了前述四艘航母，在太平洋戰爭初期才有足夠海上打擊戰力與日本拚搏，並贏得最關鍵的中途島戰役。為感佩他對國家的重大貢獻，將後來建造之CVN-70航母命名為卡爾文森號。

這段美國事蹟對照台灣國會，國民黨馬文君委員居然用「有作戰需求再編」的理由刪除潛艦預算，使國防政策推動在國會內部遭遇險惡的阻力。馬文君主張之對錯，歷史必有公斷。

寒流來襲，海軍健兒依然巡弋台海，不畏海上寒風，他們至盼國會能有像卡爾文森議員之士，但盼來的卻是馬文君及藍委，真是不勝唏噓呀！

（作者是公務員）

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