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自由廣場》民主遇冷氣團 冬至湯圓走味

2024/12/20 05:30

◎ 劉平生

大陸冷氣團降臨，周末就是冬至，原本吃湯圓的好心情，卻因立法院諸多亂象，而籠罩在凜冬的氛圍。台灣民主是否因而萬劫不復，令人憂心忡忡。

本屆立院開議以來，藍白立委挾席次優勢，明目張膽，接二連三提出各種匪夷所思、毀憲亂政的法案，且有欲罷不能趨勢，長此以往，中共只消隔岸觀火，即可坐收漁利，時日一久，台灣恐淪為其囊中物，香港殷鑑不遠！

但大多數善良勤奮的台灣人，為自己生計，必須堅守工作崗位，只因填飽肚和賺錢是最切身之事，這無可厚非，但立院的動靜觀瞻，仍與自身利害息息相關，各種法律制定，最後都將影響人民。偏差、錯誤甚至倒退的法律，影響的更是幾輩子，禍延你我子孫。許多先進為了台灣民主，有人奮鬥一輩子，才有今日台灣的進步樣貌，身為後輩的我們，豈能讓台灣民主，因為我們的漠視而毀於一旦。

儘管生活再忙碌，基於對這塊土地的熱愛，不得不提醒愛護台灣的人民，再忙也要每天抽出幾分鐘，關注立法院發生什麼大事，縱使無暇上街頭聲援，至少心中須有明辨國家利益高於政黨利益的是非觀念，清楚哪些是只知黨意的「利委」，哪些是愛家護國的立委。並在下次選舉，慎重選擇，讓引領國家進步理念，具備民主法治觀念的候選人當選，讓他們成為立院多數，才能優先注重福國利民的法案，而非為了仇恨與私利，懼怕人民監督，為反對而反對，不尊重正當程序，甚至嗆聲「討論甚麼，浪費時間！」。

奉勸藍委，以蒼生為念，回頭是岸，套句冬至應景的話，對於你們的圖謀，人民是「瞎子吃湯圓，心中有數！」

（作者是中年單身獨居宅男）

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