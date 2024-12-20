自由廣場》國民黨焦土政策 摧毀台灣民主

◎ 杜信龍

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近的報告《強化台灣韌性》指出，台灣需有全面的安全計畫，包括加強基礎設施安全、能源穩定，以及全民的防衛意識。報告深入分析外部威脅，但對台灣內部政治亂象著墨甚少。現況是，國民黨的焦土政策正一步步摧毀台灣的民主基礎，不僅戕害政治穩定，更可能拖垮經濟發展，將整個國家推向危機。

國民黨打算今天（二十日）推動的三項法案，包括《選罷法》、《憲訴法》和《財劃法》，都被視為是崩壞民主體制的終極之戰：

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《選罷法》沒收罷免權：民眾更難罷免不適任的公職人員，監督政府的機制形同虛設，而未來選舉也可能因此被綁架。 《憲訴法》癱瘓司法：法院可能無法公平處理重大爭議，司法體系恐淪為政治工具。《財劃法》掏空中央財力：中央政府失去資源分配的主導權，無法有效執行全國性政策，更助長地方派系壟斷。

這些法案一旦通過，不僅造成民主制度逐步崩解，也可能引發經濟連鎖反應，削弱台灣的國際競爭力，更直接威脅國防安全。

民主崩壞的影響不僅限於政治，它對經濟的傷害可能更為深遠。中央政府如果喪失財政資源，將無法支持基礎建設、教育與公共服務，經濟發展可能全面停滯。當民主體制失去活力，國際投資者也將失去信心，台灣或因此失去科技與產業的競爭優勢。

國民黨的行為不是單純的政黨惡鬥，而是有意的策略，迎合中共分化台灣的意圖，也就是讓台灣民主走下坡。他們所採取的焦土政策，不僅是短視，更是對台灣及你我未來的直接背叛。

（作者是台南市民）

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