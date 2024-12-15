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自由廣場》核電歸零不缺電 破除「以肺發電」迷思

2024/12/15 05:30

◎ 林仁斌

和碩童子賢董事長日前表示：「台灣廢核還要讓燃煤機組繼續運轉，對比英國將燃煤發電歸零的努力，他感到相當汗顏」。的確，台灣迄今無法提出確切廢止燃煤發電的期程，需要被強力監督。但令人百思不解的是，童先生仿若對台灣以天然氣減煤的空污改善與減碳成效視而不見。此外，近期核三廠二號機停機大修（核電歸零，非核家園不缺電），擁核人士與立場偏頗的媒體卻造謠「以肺發電」大肆抨擊政府「非核家園」政策，致使台灣火力發電大幅增加，致生空污，未能減碳。

事實上，台灣核電發電度數從二○一一年的四二一億度降低至二○二三年的一七八億度（大約減少五十八％），而這段期間以天然氣發電取代燃煤發電，減少舊型燃煤機組的使用，再加上改善空污防制設備，確實有效降低空污。就台電火力電廠空污排放總量而言，從二○一一年最高的十．九萬公噸，歷經多元措施努力，二○二三年已降至三．七萬公噸（減幅達六十六％）。目前台灣各分區也都積極推動非核能源轉型，以「減煤、增氣、展綠」為發展方向，使能兼顧穩定供電、淨零排放及環品改善。因此，二○一六年至二○二三年台電火力電廠空污排放總量已降至五二萬公噸，相比二○○八年至二○一五年的八十萬公噸，已減少卅五％。儘管如此，得來不易的些許減碳成果，因為總用電量增加而被抵銷，使得二○二三年的電力排碳係數（○．四九四公斤CO2/度）幾乎與前一年相同，但相比二○一五年的○．五二五公斤CO2/度下降六％。至於英國碳排放量的大幅削減，主要是總能源用量減少及再生能源發展（二○二三年風力發電占比已提升至廿六％），與核電的使用無關（一九九八年時的核能占比廿六％，二○二三年已降至十三％）。

綜言之，請大眾莫再陷入擁核勢力所散播「以肺發電」的迷思。由於台灣半導體業與AI發展的用電需求日增，若要有效降低空污與電力排碳係數，首要之務就是積極發展低碳、零碳的各式再生能源與節約能源。在極大化綠能發電尚未達標時，以天然氣減煤做為橋接能源，務實因應減碳的要求仍是有其必要性。

「走對的路，一直走。做對的事，持續做」。唯有如此，才能兼顧減碳及空污改善，確保台灣非核能源轉型期的電力維穩供應，以期逐步達成二○五○淨零碳排的目標。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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