自由廣場》反制網紅統戰 立外國代理人登記法

◎ 李立聖

網紅八炯與「閩南狼」陳柏源，透過系列影片揭露中共對台灣網紅的統戰手法，包括:文化旅遊贊助、提供影片資金補助、人脈網絡影響等，引發社會共鳴、討論與憤怒。面對外部滲透威脅，台灣須在防範統戰行為與保障言論自由之間尋求平衡，避免內部分裂。

為應對類似情況，美國早在一九三八年制定了《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act 縮寫FARA），其初衷是防範納粹德國通過媒體、組織等方式影響美國內部輿論，進而保護國家安全。FARA要求為外國勢力進行政治或類政治活動的個人與團體，必須主動揭露其資金來源、活動性質及相關合約，確保社會大眾能透過透明資訊，自行判斷其資訊的影響力與可信度，並明訂違反此法將面臨罰款或刑責。澳洲也效法美國於2018年通過《外國影響力透明化法》（Foreign Influence Transparency Scheme Act）並施行。

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FARA並非針對言論進行審查或限制，而是強調資訊透明化，以平衡國家安全與言論自由之間的衝突。當前台灣面臨的網紅統戰問題，美國的FARA經驗可提供借鑒。中共對台統戰策略愈趨精細化，從資助網路創作者到滲透輿論場域，以削弱台灣人對民主制度的信心。因應這類滲透，筆者建議：

一、制訂外國代理人登記法：參照美國FARA模式，要求涉及外國勢力合作的個人或組織必須公開資金來源、活動內容及合作對象。透過法制化的透明機制，讓大眾得以判斷其資訊的公正性，減少謠言、情緒與對立。二、建立獨立監督機構：設置一個專責的監督單位，執行外國代理人登記法並定期發布公開報告。該機構須保持獨立性，避免被政治力介入，以確保公正性與可信度。三、支持本土內容創作：政府應積極支持本土創作者，以資金補助、競賽與教育培訓等，提升網紅創作能力與市場競爭力，不僅能減少創作者依賴外部資金的風險，也能在文化資訊統戰中提升台灣的主動性與自信心。

網紅統戰事件突顯台灣當前面臨的新型態威脅，提醒台灣必須透過制度化的力量以應對外來滲透。外國代理人登記法的推行，不僅能提升國家安全，還能在資訊透明的基礎上增進社會信賴。透過理性討論與制度建設以凝聚共識，避免獵巫式攻擊，如此台灣才能在捍衛民主價值的同時，展現成熟與韌性，面對來自中共的各種挑戰。

（作者為政治工作者、師大碩士）

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