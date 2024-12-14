自由廣場》女醫遭詐七戶房產 國會怠惰 遲不推動融資法

◎ 陳建志

台中七十歲退休女醫師遭詐騙七千三百萬，七棟房產遭詐團勾結金主設定抵押，一度面臨法拍，她只能出錢向金主贖回其他房產。全案最終沒收二百餘萬，但光是房產抵押後交付詐團的金額就達二千六百萬，被害人還必須向債權人和解以贖回遭抵押房款。

與內湖母女兩死案不同的是，退休女醫家境優渥，尚有能力處理後續民事法拍程序，若是一般民眾，被榨乾後仍要面對詐團成員、融資公司利用民事程序的追討。

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針對後端融資公司、搭配不肖地政士、律師，所衍生日劇「地面師」劇情真實上眼，至今無修法因應。詐騙案近年約一萬五千件，殺人案件含未遂既遂，全年約一千二百件。相比之下，死刑存廢是假議題，死刑仍未廢除。但詐騙集團橫行，卻未再加重刑度，也未通過融資專法，管控民間亂象。與詐騙案件相關，後端金流基本有去無回，先榨乾被害人現金，在「引介」金主介紹地政士抵押房產的橋段，天天上演，甚至有特定地政事務所承辦人配合的耳語。

查詢判決書系統會發現金主是熟面孔，不只在詐騙案當證人，也會申請民事強制執行。稍微爬梳判決紀錄，很快能連結，與詐團、地政士、律師之間的關係。金主來自的融資公司，又可連結到詐騙集團「中人」，所謂，融資公司更是可笑，類似彎道猴子中強力過件、債務整合，來自詐騙集團多元化經營，先製造需求，再讓受害人貸款，詐騙融資一條龍，民間融資（地下錢莊）也有當舖充融資公司），清一色提供假融資。

難以處理的是，缺少融資專法。民刑事案件又各自獨立審判，當假融資債權進入民事庭，假債主憑藉完整資料、正常流程得以包裝成合法債權，法律多數愛莫能助，若被害人被詐團、假金主騷擾威脅而跑路，壞人躺著都會贏。況且民間融資長期處於灰色地帶，金管會二○○八年曾提出草案，卻迄今仍卡在立法院絲毫未動，不含上市融資公司，以打詐儀表板十一月資料就有一二六億，全年輕鬆破千億，光詐騙金額就趕上多數縣市政府的總預算金額。

直白說，誰推動這項立法，就是在擋詐騙集團、融資公司的財路。民進黨立委王世堅、郭國文不過是推動立法規範上市融資公司，就遭到多名藍委喊話，要金管會副主委以上闢室密談，可見融資法的「敏感」程度。對比之下，藍白立委炒作死刑存廢的議題，無疑是萬用擋箭牌，只要這項新法一天不通過，詐騙集團、融資公司就多一天保留不法所得。

（作者是政治工作者）

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