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自由廣場》國民黨亂立院 真不想重返執政？

2024/11/11 05:30

◎ 劉天祥

二月新國會成立以來，中國國民黨提出的法案有爭議的，無非就是奪行政院、監察院、大法官、總統的權和錢。其中有些已被宣告違憲，進行中的則有《財政收支劃分法》和《憲法訴訟法》修正案，後者主張大法官「現有總額」為十五位大法官的法定人數等。

按照國民黨提出的財劃法修正草案，行政院可支配的經費將驟減六千多億，而國民黨執政的縣市則比民進黨執政的縣市增加不成比例的經費。

國民黨如此修法，似乎很篤定自己以後不會再執政，不然日後接管窮中央，施政綁手綁腳，恐怕難有作為。或許有人會說，等藍營重新執政，再修法把錢收回。一來送錢容易要錢難，地方必定反彈；二來必須掌控立院，才能照自己的意思修法，而國民黨有把握屆時必能控制立院？

財劃法修正草案對新北、台中慷慨，對台南、高雄刻薄，也令我納悶：為何國民黨對自己永久執政新北、台中那麼有自信？這兩市民進黨都曾勝選，萬一財劃法通過，市長換成民進黨，難道國民黨在縣市長選舉和總統選舉之間的十四個月，還要重新修法減這兩市的經費？真把修法當兒戲，下屆立委選舉恐怕不容樂觀！

上世紀最重要的政治哲學家羅爾斯最有名的主張是「無知之幕」，用最簡化的說法就是：民主國家立法時，要假設不知道自己的身份來立法。國民黨立法時，應該想像要是自己和現在的民進黨角色互易，自己能不能接受（當然，執政黨施政也要想像，要是自己在野，是否也能接受）。選民要判斷政黨的作為妥當與否，也該在心中升起這「無知之幕」。

藍營學者台大哲學系林火旺教授對羅爾斯素有研究，建議朱立倫主席不妨請他為國民黨的立委介紹「無知之幕」。

（作者為退休教師，台南市民）

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