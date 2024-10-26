自由廣場》看北韓的「援俄抗烏」/我國軍事改革的方向正確

◎ 張經偉

金正恩、金與正兄妹，活在祖父的巨大銅像陰影之下。日治時期，金日成是抗日游擊隊成員；韓戰期間，金日成有延安背景的副將方虎山，其「北撤、會師、南征」的大戰略，也明顯為抗美援朝的毛澤東「長征」經驗傳授。簡言之，金日成一生戎馬的核心兵法，是為「游擊」。

「游擊」應有一定的戰鬥力，才能和美軍打到「停戰線」。但此一時，彼一時。烏克蘭多平原，不似朝鮮半島多山、適宜游擊隊藏匿，且現代戰爭是飛彈、無人機漫天飛，金氏兄妹卻仍派「兵丁」去「援俄抗烏」，看來是對世道以管窺天：這一根「管」正是他們的祖父！幾乎能預言：普丁不會因為這批援兵而戰勝。

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於此亦可襯映出：我國近年的軍事改革方向是對的。蔣介石銅像存在感不再那麼高（對比金日成的銅像），刺槍術（二戰日軍戰術，白團授之予國軍）亦已改良為近戰格鬥。孫子曰「兵者， 詭道也」，既談軍事，且就撇開「倫理道德」，專注於「戰略效果」：游擊、刺槍術該被淘汰的原因係「不再符合時空需求」，若仍奉這等戰術為圭臬，只為一味尊崇某獨裁者，軍人恐怕難成勁旅、但做砲灰！民主不僅能當飯吃，如今甚且可以說：民主有利於國防俱進於時空。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

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