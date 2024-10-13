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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／初戀

2024/10/13 05:30

初戀（曾進發作品）初戀（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

初戀（曾進發作品）初戀（曾進發作品）

把36度C的夏日綁在消防栓上

驅車上山打發中年大叔的寂寥

今晚合歡山月亮大的很囂張

收音機正點播久石讓的那首初戀樂章

蒼穹星光閃耀宛如大塊的青花瓷盤

我伸手撕開夏夜的空間結界

彷彿穿過一道有漣漪波動的水牆

我驚見妳幼鹿一般眸子與清湯掛麵臉龐

謝謝妳曾經愛我

初戀純淨的宛如清泉在月光下流淌

謝謝妳曾經愛我

初戀像喝醉酒的風無所事事的甜美拂蕩

愛情最美存在於即將交會懵懂之間

我們相信離別也相信愛與美麗

為何我們會分手呢

也許是分手後才能再去想妳再去找妳

自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉

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