自由共和國》曾進發／初戀

初戀（曾進發作品）
初戀（曾進發作品）
把36度C的夏日綁在消防栓上
驅車上山打發中年大叔的寂寥
今晚合歡山月亮大的很囂張
收音機正點播久石讓的那首初戀樂章
蒼穹星光閃耀宛如大塊的青花瓷盤
我伸手撕開夏夜的空間結界
彷彿穿過一道有漣漪波動的水牆
我驚見妳幼鹿一般眸子與清湯掛麵臉龐
謝謝妳曾經愛我
初戀純淨的宛如清泉在月光下流淌
謝謝妳曾經愛我
初戀像喝醉酒的風無所事事的甜美拂蕩
愛情最美存在於即將交會懵懂之間
我們相信離別也相信愛與美麗
為何我們會分手呢
也許是分手後才能再去想妳再去找妳
自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉
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