自由廣場》斑馬線可能更危險

◎ 林尤超

台中女大生走斑馬線遇難，一死一傷，筆者上網搜尋「斑馬線 車禍」，查知短短半年已發生四件斑馬線車禍，肇事者還包括一位年齡犯太歲的資深立委。

本應最安全的斑馬線，何以變成最危險的地方？行人走在斑馬線上，心理上必定認為這是行人專屬，因而鬆懈警戒未加防範，有的邊走邊看手機或專注交談。這時若有駕駛失誤或煞車機械失靈就會出事。反之，行人穿越無斑馬線的快車道時，必定提心吊膽，左顧右盼、快走，甚至快跑通過，此時反而相對安全，原因就在「戒慎恐懼」，也就是「生於憂患死於安樂」！所以應該加強宣導「斑馬線危機意識」，提醒行人，即使走斑馬線也要提高警覺、快速通過，心態過度放鬆反而危險！

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此外，行人穿著的色系若屬於暗色，再逢夜間視線不良甚至下大雨，駕駛人視線不良，那就更危險，筆者平日騎機車，逢夜晚下雨，對穿著深色衣著的行人，也感到辨識不易，真的會「視而不見」。所以也應該宣導：夜晚行走，尤其雨天，應穿亮色衣物，並避免黑色雨傘等等。二○○六年自強號在花蓮撞死五位鐵路工人，導致鐵路局長下台，其中重要原因也是五位工班在凌晨施工，天色昏暗，又沒穿反光衣，自強號司機看不見他們。（作者是新北市機車族）

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