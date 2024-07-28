自由共和國》洪三雄／「謁陵」丑劇 ―馬英九暨「中國」國民黨可以休矣(下)

一月十三日蔣經國逝世週年，馬英九也到大溪如儀行禮。「中國」國民黨的「謁靈」，不過是這些民主敗類「假經國之名，行叛經國之實」的虛偽表演而已！（資料照，記者李容萍翻攝）

洪三雄／1970年台大法學院學生代表會主席

其三、「大溪謁陵」後的背叛

今年元旦，「中國」國民黨主席朱立倫率眾到大溪蔣經國陵寢「謁陵」；一月十三日蔣經國逝世週年，馬英九也到大溪如儀行禮。在每年都上演時而「強忍淚水」、時而「眼睛泛著淚光」的「謁陵」戲碼中，他們都異口同聲「走蔣經國路線」、「蔣經國路線就是國民黨路線」。

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事實上，他們都是「蔣經國路線」不折不扣的大叛徒：

（一）蔣經國生前最後一次國慶文告（一九八七年十月十日）宣示：

「我們一致明確認定，『全力反共』，建設三民主義的『民主共和國』，是我們唯一可走的康莊大道」。

生前最後一次元旦文告（一九八八年一月一日）也宣示：

「中共暴政迫使中國人民遭受了空前的苦難，『反共救國』已是全民的心聲，也是唯一的出路」。

（二）蔣經國《守父靈一月記》：「共產黨乃是邪惡魔鬼，殺人兇手，所有威脅、利誘、欺騙、分化之技倆，無所不用其極……苟且偷生之徒最容易上當」。

蔣經國一生堅持「反共救國」、「建設三民主義的民主共和國―中華民國」就是台灣的唯一出路。馬、朱之流非但不反共，更無視中國暴政已經在香港、新疆、西藏、蒙古造成的迫害慘狀，一路替中共推銷「九二共識」、「一國兩治」、「和平統一」的騙局，企圖將台灣及台灣老百姓推向中共極權專制的火坑。

「中國」國民黨的「謁靈」，不過是這些民主敗類「假經國之名，行叛經國之實」的虛偽表演而已！

四、「中國」國民黨可以休矣！

《自由財經》七月十四日報導，外國企業對中國的直接投資（FDI）持續下滑，繼去年投資金額暴跌八十二％後，今年上半年再減廿九．一％。很大一批美國科技公司和投資人已經撤離中國，因為有無法忽視的「政治風險」：

（一）國際特赦組織二○二三年度人權報告：

自從二○一七年開始鎮壓新疆以來，已有高達一百萬人遭恣意關押在拘留營或監獄。

藏人遭受的嚴重歧視和權利限制，對其文化認同和語言的損害愈來愈嚴重。

（二）《人權評量倡議》指出：

香港在「集會結社」、「發表意見」、「參政權」表現都「非常惡劣」，排名世界倒數第四。中國在多項人權上排名墊底，異議者的第二代被剝奪教育權。

面對中國少數民族及香港回歸後的慘狀，「中國」國民黨總是裝聾作啞。馬日前接受馬來西亞《星洲日報》訪問，還大言不慚「國民黨贊成和平統一」，難道要台灣同胞被統一在中共獨裁暴政下「不文明、無人權、沒自由、缺法治」的苦難之中？

難怪《美麗島電子報》二○二四年六月的國政民調（調查時間六月廿五～廿七）已經顯示：民眾對國民黨的「反感」比例高達五十．五％。

政治大學選舉研究中心今年二月廿三日發布「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」自一九九二至二○二三年十二月止的最新民調顯示：

台灣民眾認同自己是「中國人」的比率僅二．四％，創一九九二年以來新低；但認同自己是「台灣人」的比率高達六十一．七％，且近四年都在六成以上。

一九二○年十月台灣民主先驅蔡培火在第四號《台灣青年》雜誌上就已呼籲：「台灣是台灣人的台灣！」認同中華民國台灣主權獨立的真正台灣人，絕不容許有人假藉「新台灣人」名義騙取選票後，卻意圖出賣台灣、繼續行騙台灣！

在台灣樂享自由、民主，卻心繫「中國」又不敢落戶中國的「中國」國民黨們，切勿低估台灣同胞愛台保台、抗中反共的自覺能力。為匪作倀、惡意販賣「和平統一」、「一個中國」毒藥的丑劇，可以休矣！

（完）

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