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自由廣場》除預防醫療 癌友罹病後亦亟需協助

2024/07/14 05:30

◎ 李政達

國健署將降低五大癌症篩檢的年齡限制，希望能達到早發現早治療的目標，以實踐賴總統「健康台灣」的政策。若能力拚明年元旦前立法院通過預算施行，預計在每四分十九秒就有一人罹癌的台灣，每年將有千萬人受惠。

「早期發現提升存活率，甚至將其慢性病化」可說是癌友及其家庭期待達到的最佳抗癌模式，倘若罹病者又是一家的經濟支柱，那麼令其無後顧之憂，療程之後能重返職場就必須各方條件的配合了。

事實上許多問題的發生，是未曾經歷者所難以感受到的。筆者不菸不酒也不嚼檳榔，四月中旬發覺牙齦破皮處長了幾顆疱，經檢查竟是口腔癌。為了與病魔搶時間，在最短的時間內做了術前檢驗並進開刀房切除。

這段過程說是簡單，但卻面臨各種難題，首先是如何中斷工作請假治病？筆者身為大專院校的體育教師，一般體育課程的銜接授課，同仁們皆可勝任，但所開「拳擊」興趣選項的課，如何找到具備專長且又有教師資歷，能分身前來代課的人選就煞費苦心了。

其次是面對家人、親友、師生們的關懷，及各式各樣的醫療健言，如何堅持信念接受正規療法，就考驗病人的認知和決心。再來是一旦循正常管道動刀，有一些自費項目有無需要？出了手術房入住一般病房的休養安排，與出院後接續放射療程，又有該使用健保給付或自費治療的考量等等。

從術後鼻胃管灌食流質飲品的選用，到放療期間為緩解不適醫師建議的輔助用藥…，許多想不到的支出均所費不貲。倘若癌友本身並無積蓄，亦無醫療保險可以給付，必然形成個人及家庭重大負擔。

每位癌友所遭遇的難題迥異，也因罹病部位不同，而必須面對各種不同方式的治療。

分享抗癌經歷 盼政府整合資源協助

但拋捨俗務羈絆謹遵醫囑，保持樂觀心情以正能量對抗病魔是眾所皆知的觀念。目前筆者仍在積極治療中，將個人抗癌經歷披露出來，無非是希望結合政府相關單位力量整合資源，給予有需要的病患實質的幫助。

（作者為科大講師）

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