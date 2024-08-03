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自由開講》台灣「大學教育」弊端不少 教改刻不容緩

2024/08/03 21:00

◎陳慶坤

8月2日自由廣場汪志堅〈嚴審學位論文 杜學歷通膨惡化〉一文，指出報載某國立科大指導教授收錢請人代筆學生論文，並護航學生取得學位，敗壞學倫。確實反映台灣大學碩博士教育已達「墮落」的地步，教學品質良莠不齊令人堪憂。

然在學術教育界不只在碩博士生論文抄襲、代筆風熾，從系上教師聘用徵才到教授的升等著作，依然黑影幢幢，教育理念可謂「黃鐘譭棄，瓦釜雷鳴」的地步。

大學教授所掌握教育、行政資源，因循苟且以致弊端叢生，教育部應當痛定思痛，重啟教改的希望工程！（資料照）

系所教師的聘用「近親繁殖」

首先，在系所教師的聘用「近親繁殖」非常嚴重。筆者曾經擔任系上「助教」（目前稱行政助理），只要系上開出職缺，系上教授各方人馬運作角逐，競爭非常激烈。在媒體合法公告徵才之後，隨即一大批應徵者的履歷、著作堆滿系辦，但系主任資料連看都沒看就直接唱名，少數幾位獲得通知試教、面試，其他資料也不與應徵者退件，就到垃圾場了！然後通知試教、面試就上演一齣戲碼，除了一些陪榜演戲之外，最後「結果」都符合劇本的鋪陳結局，無關乎才識學養。教學資源掌握在「有關係就沒關係」的用人唯「財」上？

有才德的人被棄置不用，而無才德的平庸之輩卻居於高位。這種現象相信在陽光照不到的公私立大學比比皆是，是台灣學術沉淪的原因之一。解決之道需要訂定利益衝突之迴避規定，「同系所畢業」的教授，回到自己的母校要有一定的比例，否則在師、生、學長弟同一族群關係下，容不得異質聲音，形成利益共同體，大家有飯一起吃香喝辣，這樣的系所永遠不會進步。

其次，指導教授收錢請人代筆學生論文，護航學生取得學位，真是菩薩心腸！？但也有指導教授因掌握學生畢業與否的生殺大權，也運用一些資優的學生幫忙寫教授升等論文，教授會將一部分內容章節由學生以課堂報告的形式，然後集其大成，成為升等論文，也是「水幫魚、魚幫水」的一種特殊生態？

台灣大學教育過去因為廣設大學之風，彼此招生競爭激烈，種下教學品質為人所詬病之因，學歷通膨惡化，導致大學畢業是過去的高中生程度。

「教授治校」一直是西方大學傳統中非常重要的精神所在，然移植到台灣，當這些教授連自治、自制都不會的時候，台灣各大學近十數年來的各種紛擾、荒謬與病態現象，就無不令人心驚膽顫。大學教授所掌握教育、行政資源，因循苟且以致弊端叢生，教育部應當痛定思痛，重啟教改的希望工程！

（作者為台灣教授協會會員）


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