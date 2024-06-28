自由廣場》少子化的最高點 精緻教育的起點

◎ 蔡田

少子化風暴襲捲教育現場，日趨嚴峻，教育部近期公布的「一一三至一二八學年度各教育階段學生數預測報告」，國小學生數預計至一一八學年將跌破百萬，一二八學年降至七十七．九萬人。從今年的新學年算起，未來十六年，國小學生平均每年約減二．九萬人，若以每班廿九人計算，每年將減少達一千班，這是可怕的數字。

少子化的負面影響還會逐年遞延至國高中和大學，有媒體報導預估將有四十所大學面臨退場的危機，面對這波減班關校的嚴重衝擊，教育部應未雨綢繆，端出妥適的因應對策，讓少子化的影響降至最低。

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大量減班甚至廢校退場，造成的影響既深且廣，然筆者聚焦在「促進精緻教育」及「校園人事老化」兩項，盼教育部察納雅言，將少子化的危機化為轉機，讓校園永續發展。

國小學生人數驟降，正是促進並實施「精緻教育」的良好時機，教育部應有超前部署的前瞻思維，逐年適度降低班級人數，可以向先進歐美國家看齊，每班人數從現在的廿九人降至廿人左右，這有兩大好處，第一是減緩對現有教職員工的衝擊，其次因人數減少，老師了解的深度和照護的廣度得以增加，無形中提升班級教師的教學與輔導效能，過往龐大的班級人數讓國小教育宛如「雜貨店」，未來降低人數的基層教育應朝「精品店」邁進。

其次，因少子化緣故，校園出現新人進不來的現象，特別是近一兩年，各縣市大量補齊代課教師缺之後，勢必更嚴重，校園裡「舊人出不去，新人進不來」，生態變成一灘死水，筆者建議倣效日本，規定老師在一所學校任教一定年資後，務必要尋找鄰近或心目中理想的學校進行遷調，讓校園有新老師調入，才能有蓬勃發展的契機，日本能，台灣為何不能？

呼籲新任教育部長，誠懇踏實面對此問題，拿出智慧和勇氣，規劃妥適的少子化對策，讓危機變轉機，校園不因少子化而受害，且能因禍得福，讓小學教育朝精緻與多元活潑的目標前進！

（作者是國小退休教師）

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