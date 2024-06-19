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自由廣場》支持被「統一」者 準備交出房地權狀了嗎?

2024/06/19 05:30

◎ 劉啟瑞

自本屆立委改選後，國眾兩黨連手提出各種荒唐法案，藍白立委甚至在會期期間，公然組團去中國「交流」、聽訓、接旨，國民黨傅總召竟說中國那麼大，台灣為什麼要對抗？藍營立委脫口說出「我們習近平」。藍白失速栽向統一之路，完全不須別人抹紅。

國眾兩黨因手中沒有行政權，故須勾結，阻撓行政權使它無法伸展，以擴大自身影響力，中國亦盼藍白營結合，鬥倒民進黨，奪下行政權。藍白陣營自認是「螳螂捕蟬」，卻無視於中國「黃雀在後」，以為中國吞台之後「會維持現狀」，僥倖期待那時能賞給甜頭來吃。

台灣若被併吞，中國會准許台灣內部維持現狀嗎？其實習近平已經「洩題」，他說「儘管兩岸制度不同，仍無法阻擋兩岸的統一」，必須留意「兩岸制度不同」這六字，此因中國由共產黨一黨專政，規定全國土地皆屬國有（含農地），人民只有地上物的有期限使用權，根本沒有所有權，後代無法繼承。

幾年前的軍警公教年改，只不過是把退休金打折，軍警公教就激烈抗爭，可見財產權是人心的最痛，台灣人享受自由民主慣了，一旦遭中國併吞，現狀不保，土地收歸「國有」，地若不存，房將焉附？台灣人不分政治立場、統獨傾向，一旦被統，財產一夜化為烏有，有誰受得了？民進黨論述應觸及這個「最痛」，提醒國人，無主權即無現狀，無現狀即無財產。

國眾兩黨傾向統一，不禁想問其支持者，想必你們已經準備好交出將房地產權狀了。

（作者是退休公務員）

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