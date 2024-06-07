自由廣場》如何解決人壽保險爭議

◎ 羅俊瑋

爾來最高法院就人身保險契約允准強制執行之裁定，於社會掀起相當騷動，進而國會要求專案報告後，更將此問題推向高潮。社會賢達，贊成者認欠債還錢乃天經地義，反對者認對利害關係人權益保障受損。

然此均無重大違誤，但或有所偏。個人認為社會事務，應從整體觀察，不可偏執單方，方得求其妥適圓滿，並化解各方衝突。

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就此問題之根本，司法實務已確認按人身保險契約得主張之權利為財產權，已難爭議。因要保人依法係契約主體，積欠債務，債權人得依法主張，使債權獲致滿足。而人身保險契約並非單純財產權即得一語帶過，實有複雜結構。其或涉及要保人與被保險人不同，復有否指定受益人，或有將其變更權放棄之問題。

進而現今保險契約設計錯綜複雜，有保單價值準備金多寡、甚至全無之問題。因此執行法院按當事人請求，對保險契約進行扣押、解約與換價之過程，依法應採適宜方式，按比例原則，考量各方權益，以公平合理方式為之，始得求其畢竟全功。

然現因案件量遽增，執行法院陷於各項不足，或未得細辨契約內容與各方利益均衡，致使各方難以滿足期待。就此果得有機關依法提供參考指引，協助執行法院作業，雖或未能解決全盤爭議，但將可降低爭議發生。進而保險業者基於對於客戶保護，應主被動協助客戶依法提出救濟方法，此方能符合公平待客之道。

再而，從業人員應了解保險真諦，專業提供服務，切莫誤導保戶將保險作為不當工具，方為正道。

（作者是中正大學法律系教授）

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