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自由廣場》小鎮實踐兩國論 國眾兩黨漠視的事實

2024/06/07 05:30

◎ 邱炳進

從溫哥華出發，前往洛磯山脈，途中在希望鎮休息，導遊說「下車後就可看到世界到此地旅遊人口較多國家的國旗」，幾個重點國家的國旗高掛，台灣與中國的國旗相距不遠。

這個小鎮認知很清晰，中華民國與中華人民共和國是不同國家，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，小鎮明確認證。

賴總統在就職演說，重申蔡英文總統任內「互不隸屬」的主張，獲得全國七成以上民眾支持，超越政黨版圖；然而這個事實陳述，國民黨主席朱立倫卻依舊膝蓋式反應，謂此言很危險，是兩國論！

台灣與中國怎會同一個國家？國民黨難道打算把獨立的台灣，推向與獨裁的中國統一？賴總統的重申錯在哪裡？中國國民黨為何仍然蠻橫漠視台灣民意。世界民主國家尤其歐洲議會，不久前才做成決議：支持台灣與中國是互不隸屬。

全世界的國家都稱呼欲併吞台灣的敵國為「中國」，國民黨卻要立法院不能稱中華人民共和國為「中國」，要改稱「大陸」，可笑的是，它自己的黨名卻又冠上「中國」，難怪網路大炸鍋，謂它自己何不先正名為「大陸國民黨」？

國家認同的歧異，是造成台灣政治動盪不安的主因，一個從中國逃到台灣的政黨，因為台灣接納，才能活到現在，照理說，他應該在台灣落地生根，然今天的中國國民黨卻仍處心積慮，最終達成黨章與中國統一的目標。國民黨與共產黨的距離，近在咫尺；對民進黨卻視若仇寇。

這個親中傾中的政黨，黨意與台灣多數民意相背，也與世界趨勢相斥，如此違反潮流，勢必走向衰敗的歧路，尤其是該黨黨團總召的言行令人反胃，國民黨卻毫無約制，令人絕望。

立法院四周擠滿抗議群眾，十之八九是年輕人，女性且多於男性，此情此景，絕對已敲下國眾兩黨的警鐘，兩黨若任由兩名總召為所欲為，藍白的支持度絕對還會更低！

（作者是文字工作者）

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