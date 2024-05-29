自由廣場》這才是元首應有的高度

◎ 洪增得

一九五○年代，胡適先生留在對岸的兒子發表對胡適的批判文章，胡適先生受訪時回應：「比言論自由更基本的自由是沉默的自由，中國人連沉默的自由都沒有，我的兒子做的是一個最好的證明。」江南的蔣經國傳也曾記載，當蔣在蘇聯留學時，亦曾於中俄交惡之際在報刊發表詆毀父親的公開信。當今日再檢視這些過往事件，一般人應該不會去苛責這些身不由己公開罵老子的兒子們，而是譴責背後的影武者。在極權地區才會有的這種人倫不幸，提醒我們，能生長在自由的國度裏是多麼值得慶幸。

近日，一些前往對岸發展的台灣藝人之政治表態言論，引來不少國內民眾不滿。賴清德總統受訪時表示，對這些在他人屋簷下承受壓力的藝人感到不捨，又替他們緩頰說「口這麼說，心裏不一定這樣想。」他並希望國人體諒他們身不由己的苦衷。

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對賴總統之回應，除了逢綠必反的在野陣營外，一些台派媒體人及意見顉袖亦有人頗不以為然，甚至說「那將置走上街頭的十萬人於何地？」

我個人相當認同東吳大學陳方隅教授的看法，他肯定賴總統以溫暖柔性的方式來回應此事，認為賴總統的回應正是具有總統的高度。

回頭看當年胡適先生與蔣介石，為父者對言不由衷的兒子應該只有心疼與不捨而非責難吧！相同地，賴總統的體諒之說，不也正是放下政治意識型態，設身處地替赴海外謀生者的困難處境著想之恤民表現嗎？我覺得這正是元首的高度。

最可笑的是，有卸任的元首竟透過發言人，對現任元首的恤民談話尖酸刻薄地說三道四，說「什麼時候說『我們中國人』需要被原諒？」難道他不知道，這些藝人需要被體諒的真正原因是「表態言論傷了家鄉同胞與廣大歌迷們的心」嗎？誰又會像他一樣，是一個「在選舉時說自己是吃台灣米喝台灣水長大的台灣人，訪美時告訴美國政要說自己是台灣總統，卸任後卻又跑到對岸去哭哭啼啼認祖歸宗，前後不一，毫不臉紅」的黑白郎君呢？

（作者是國營事業退休員工）

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