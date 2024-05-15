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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚國會亂象，政治困境

2024/05/15 05:30

◎ 李敏勇

在台灣的中華民國體制，總統是國家元首，行政院長是最高行政首長，與立法院長、司法院長、考試院長、監察院長合稱五院院長。五院為平行機構，行政與立法之間有施政報告和質詢的權力與責任關係。有以憲法學者自傲的立法委員質詢行政院長，自稱「上對下」，令人譁然；亦有立委要求總統出席立法院報告並接受詢答，甚至即問即答。先不說憲法，問問歷史，蔣氏父子兩位蔣總統時代，有哪位中國國民黨立委敢這樣造次？

五院之間若有爭議，總統可以更高之位調和鼎鼐。如此權力位置，立法院可以要求總統出席報告國政及應答備詢嗎？作為國會的立法院主要對應的是行政院，行政和立法之間的關係彰顯議會民主制形式和儀式，這是政治的文化觀照。現行台灣的中華民國憲政體制，施政經行政院長為之，總統不和國會折衝，這個權力位置高於行政權和立法權。在台灣的中華民國體制，更有考試院和監察院這兩種多出來的權力形式，號稱五權憲法。立法院若想改革體制，應推動廢除考、監兩院，或可獲得支持。

本屆立法院，中國國民黨只多民進黨一席，附和無黨兩席號稱多數黨，其實加上民眾黨七席才有杯葛執政黨的作用。中國國民黨的自大讓行政權和立法權的對應儀式荒腔走板。立委咄咄逼人的權力形態，反映政治人物教養。試圖以「藐視國會罪」抬高身價，徒然令人更加側目。這種國會，有識者人人藐視之，要治罪嗎？哪來的權力？

中國國民黨似已自認執國家統治權力無望，遂以擴大國會權力為謀，更是某些黨人極限政治職位考量。品性不端、素行不良，甚至進出監獄的前科犯佯裝政治家，在國會指揮黨人，政治品質荒腔走板。昔日戒嚴的威權侍從、分贜體系群，以鞏固黨國體制形成黨國體制共犯結構，如今彷彿頸圈鬆綁，張牙舞爪，惡形惡狀，人人皆可唾棄之！

台灣民主化後，行政權力正常化，國會卻有政黨稍多幾席即張牙舞爪恐龍化，反映了長期戒嚴體制自由化以後的權力恣意妄為症候。權力光影呈現轉型正義不全的病理，也反映台灣民主政治的文化水準。台灣人民在民主化時代須擔政治責任，國會亂象、政治困境是國家的主人造成的！

（作者是詩人）

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