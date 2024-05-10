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自由廣場》從社會投資看社福政策新方向

2024/05/10 05:30

◎ 陳劍賢

台灣的社會政策在上個世紀六○年代前，為鞏固政權，被視為恩給式的福利，偏重軍公教人員的社會福利。六○年代後本世紀前，因應民主化浪潮與社會轉型，社福支出快速增加，尤其是以社會救助形式給予的津貼大幅成長，另外社會保險也逐步擴大，包括健保、公保、勞保、軍保、國民年金及就業保險的建置，本世紀以後，在世代正義及高齡少子化環境結構下，進行年金改革與長照服務，因此台灣的社會福利政策是隨著時代趨勢而調整，也就是消極性的調整。

然而從上世紀九○年代開始，新自由主義挑戰傳統福利國家制度，社福民營化及工作福利觀念影響社福的發展，開始提出積極性社會政策，並提出社會投資的理念，翻轉社會政策的舊思維。

歐盟委託牛津大學進行社會福利國家典範的研究，其研究結果主要的論點，即是在後工業社會中，因為產業結構的改變及女性大量進入勞動市場，過往福利國家的假象，如男性養家模式及傳統社會救助方式，已開始逐漸地瓦解，傳統以所得保障為主的福利國家體系，已經無法解決當代的社會問題。

研究團隊認為國家社會福利的發展，國家應該介入個人生命歷程的早期階段，協助個人累積各項有形與無形的資產，因此他們所強調的是積極長期性的預防，而非短期消極性的修補，所以特別重視家庭政策與教育政策，透過家庭政策有助於父母找到照顧責任以及工作生涯的平衡點，讓父母雙方都可以持續地進入勞動市場工作，維持雙薪家庭，這將有助於家庭降低貧窮的風險，而提供良好的兒童照顧與早期教育，讓更多的女性進入勞動市場，增加女性勞動率及生育率，另外透過教育政策，有助於累積個人的人力資本，因應職場工作專業的知能。

準總統賴清德在國家希望工程提出社會投資理念，未來台灣的社會政策，不再如過去以治標方式解決貧窮問題，而是國家應該積極地協助國人累積各項資產，以家庭及教育治本方式，預防社會問題的發生，因此社會投資是長期性的積極政策，而非短期性的消極修補，未來社福的發展就讓國人拭目以待。

（作者是台東縣體育發展基金會董事長、美和科大社工所兼任助理教授）

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