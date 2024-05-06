自由廣場》體育立國 打造另一座護國神山

◎ 陳雨鑫

小英總統執政八年，筆者認為她是台灣有史以來最重視「國軍」及「體育」的總統，而這兩項剛好也是賴準總統長年關注及支持的項目，相信賴總統上任後的表現也不遑多讓。

體育是國力的展現，賴準總統擔任台南市長就對體育產業投入甚多，尤其是棒球。台南現在享譽國際的亞太國際棒球訓練中心，就是他在市長任內籌設的。

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筆者曾與時任賴市長共同觀賞U12台灣隊的比賽，他除了體育產業的議題外，現場也當起球評跟我分析比賽的走向，相當專業。不僅將體育作為公共政策推動，還時常到現場觀看比賽，享受體育競技，因為他就是一個大球迷。

五二○就職將屆，賴準總統及行政團隊有許多重量級施政工程。但最能彰顯新政府蜜月期亮點之一，就是即將在七月廿六日登場的巴黎奧運。國人一向十分熱愛國家隊，猶記得三年前東京奧運，台灣國手們屢創佳績，不斷奪牌，台灣颳起一股「東奧旋風」，社會也開始認知這是「黃金計畫」等體育政策執行順利的成果。

本次巴黎奧運若蒙賴準總統特別關注，除了精神鼓勵更給與實惠，相信選手士氣必大振，在賽場上再創佳績，自然會成賴政府的第一項重大有感施政。筆者建議賴總統上任後，應立即安排專程巡視左營國家運動訓練中心，探訪國手與教練們，除了訓勉外，更可在訪視的過程宣示「短中長期的體育政策目標」，以彰決心鼓舞國人。

短期做法：一、對巴黎奧運適度「加碼」，增加獎金額度以激勵選手。對已取得奧會參賽資格的國手們，全面頒發每人卅萬獎金。並請體育署研議奧會獲獎選手在國光獎金外，加發激勵獎金，如獲金牌加碼現金五百萬、銀牌二百萬、銅牌一百萬。同時也應考量教練獎金依比例比照選手獎勵額度頒發。二、體育署目前是教育部的下屬機關，可宣示在任內努力升格為「體育部」，以表示國家對體育的重視。

中期做法：一、應設置完善運動培訓基地。二、推動黃金計劃三．○，將此計畫常態化並優化。三、積極爭取亞洲層級綜合性大運動賽會，並嘗試以單項運動進行兩岸體育交流，例如以棒球推動體育外交。

長期做法：一、深入基層組織辦理各級運動認證等（運動村里、運動企業、運動學校等）。二、建立完善運動產業，設置城市級體育事業專區。三、並採經理人制度，將各級體育團體專業化等等。

短中長期的宣示定能獲體育界迴響，振興運動產業，想必最愛觀賞職棒、職籃的年輕族群也會有感。體育表現好帶動了社會氣氛，自然能長期穩定的對外展現出台灣逐步上升的國力。

國力的展現不只是在打贏國際賽事而已，賴政府可透過「體育外交」友我國家，如印度想籌組職棒，我國可以透過棒球技術輸出來合作交流。從過去的「農耕隊」變成「棒球技術隊」，這不就是體育外交嗎？

一九七○年代美中透過「乒乓外交」展開破冰之旅，就是成功一例。他山之石，可以攻錯，也許透過「體育外交」的合作便是台北與北京最近的距離，讓我們拭目以待。

（作者為前體委會副主委、前台中縣副縣長）

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