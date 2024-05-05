自由廣場》藍白合下 毀憲侵權的新立院

◎ 林志潔

立法院三日通過《電業法》二讀，要求爾後電價漲調，都須經立院同意才能實施，引發各界反彈。除這樣的立法方式可能侵害行政權外，凍漲電價最後可能圖利用電大戶，等於讓全民補貼電費給財團。

二月以來，藍白在立院合作，表決無往不利，主訴不外極盡膨脹擴張立法權之能事，再來就是以立法去侵擾其他職權的行使，意圖掣肘行政作為。

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如果連「電價審議委員會」這樣專業的審議機構都可能被實質廢除，未來投資審議委員會、核心關鍵技術審議委員會所做的各種審議決策，都可能被立法院改成自己來審議（你最好是有時間有能力這樣包山包海無所不管）。

政府機關部會若做出錯誤決策，有立法院監督，立委現在要把所有權力收攬己用，權責要相當，若缺電缺水，核心關鍵技術被敵對勢力拿走，國家的重要資產為外國所大量取得，立委的失職甚至濫權，立委你要如何負責？

事實上，讓立法者專心議決真正重要且具普遍性的法規，將技術與專業的交給行政，其實並不會減損國會的權力，反而能有助於重建法律的尊嚴。更不用說在半總統制或總統制下，行政權已經有其自己的民主正當性來源，有權做政策的制定。

令人遺憾目前立法院的亂象，未來可想而知，藍白立委將持續騷擾立法院外的其他權力機關，除了行政院，還包括監察院、司法院、考試院，各機關在作為上將步履艱困，有違憲疑慮的釋憲案將大增，各種嗜血求聲量、與敵對勢力相互唱和的提案將大量充斥，而有益國計民生，保護台灣的議案則將被大量封殺。

內心沉痛，大悲無言。

（作者為國立陽明交大科法學院教授）

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