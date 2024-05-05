晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白合下 毀憲侵權的新立院

2024/05/05 05:30

◎ 林志潔

立法院三日通過《電業法》二讀，要求爾後電價漲調，都須經立院同意才能實施，引發各界反彈。除這樣的立法方式可能侵害行政權外，凍漲電價最後可能圖利用電大戶，等於讓全民補貼電費給財團。

二月以來，藍白在立院合作，表決無往不利，主訴不外極盡膨脹擴張立法權之能事，再來就是以立法去侵擾其他職權的行使，意圖掣肘行政作為。

如果連「電價審議委員會」這樣專業的審議機構都可能被實質廢除，未來投資審議委員會、核心關鍵技術審議委員會所做的各種審議決策，都可能被立法院改成自己來審議（你最好是有時間有能力這樣包山包海無所不管）。

政府機關部會若做出錯誤決策，有立法院監督，立委現在要把所有權力收攬己用，權責要相當，若缺電缺水，核心關鍵技術被敵對勢力拿走，國家的重要資產為外國所大量取得，立委的失職甚至濫權，立委你要如何負責？

事實上，讓立法者專心議決真正重要且具普遍性的法規，將技術與專業的交給行政，其實並不會減損國會的權力，反而能有助於重建法律的尊嚴。更不用說在半總統制或總統制下，行政權已經有其自己的民主正當性來源，有權做政策的制定。

令人遺憾目前立法院的亂象，未來可想而知，藍白立委將持續騷擾立法院外的其他權力機關，除了行政院，還包括監察院、司法院、考試院，各機關在作為上將步履艱困，有違憲疑慮的釋憲案將大增，各種嗜血求聲量、與敵對勢力相互唱和的提案將大量充斥，而有益國計民生，保護台灣的議案則將被大量封殺。

內心沉痛，大悲無言。

（作者為國立陽明交大科法學院教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書