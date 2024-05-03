自由廣場》拖垮經濟？ 藍委修法背後的陰謀

◎ 葉欣怡

經濟實力是國家安全的一大支柱，但國民黨立委最近掀起一系列動作卻引人警覺，其背後是否存在著更深層的戰略企圖？

歐洲商會的警示聲音率先激起一場思考風暴，他們嚴正警告「藐視國會罪」的修法，將使外國投資者卻步。其次，國民黨立委提出的勞基法版本，在試用期的部分與現行法律相衝突，更陷入基本工資打八折的巨大爭議，對勞工環境帶來負面影響。

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此外，反對年改的戲碼再度上演，讓「世代不公」的問題惡化，且加速年金制度破產，而受益者卻只是少數特定群體。這樣的政策走向加劇社會不穩定與對立，對國家發展造成嚴重打擊。

這一切似乎都指向一個可能性：先搞壞經濟，以拖垮國家安全，配合中國的戰略需求。經濟一直是台灣最強大的武器之一，這個武器若遭內部力量破壞，台灣將招致空前挫敗。

仔細觀察藍委修法的動向，發現它們似有一個共同目標：削弱台灣的競爭力，使台灣必須更依賴外部力量，特別是中國。一旦台灣經濟遭受嚴重損害，則台灣的國際定位必將大幅下降，中國將更容易影響台灣的政治與經濟走向。

由於這些修法的背後可能潛藏更大陰謀，身為台灣公民，我們有責任保護國家安全和經濟發展，不能讓部份政治私慾者製造國家的災難。唯有保持警醒全力反擊，才能保護台灣走向穩健的未來。

（作者是台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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