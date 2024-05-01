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自由廣場》台灣外交該如何「擇鄰處」?

2024/05/01 05:30

◎ 湯先鈍

一對朋友夫妻退休後，幾乎全年在進行歷史文化、宗教信仰之旅，他們發覺中小型國家都有其美好深厚文化，人民自由獨立發展，安居樂業。每年最適居住的多屬中小型國家，至於大國，反而高舉民族主義動輒侵略鄰居小國……。

這對夫妻的體驗與曹興誠看法一樣。良有以也！

老子也鼓勵小國寡民。理論上，小國寡民應該是非常幸福，但歷史現實卻非如此，中外歷史上，小國常被大國征服、奴隸、屠殺乃至被滅絕！歐洲、中國、日本、印度、美非大陸的國家，在二次大戰以前都無例外。

小國寡民的生存與繁榮之道，除了自立自強，還須選大國靠邊站。應該選擇什麼樣的大國呢？國際關係學的學者主張要「選擇海洋性霸權結盟」，而「遠離大陸性霸權」，至於中國古代的「遠交近攻」政略也可考慮。

海洋性霸權的例子，如一戰前的英國和一戰後的美國。海洋霸權因為有海洋保護，該國自身有安全感，且會大力提倡貿易、投資，以增強互動互利，來提升自己的國家利益。與這樣的霸權結盟，大部分是「雙贏」局面，最壞頂多是經濟被佔便宜，不會被它消滅。

大陸霸權則如歷史上的秦國、蒙古帝國、羅馬帝國、俄羅斯、法國、德國等等，因與鄰國的邊界太長，強敵環伺，因而充滿歇斯底理的不安感！今日的盟邦，明日的死敵，過去的附庸，來年的暴居，此起彼落，循環不已！因此，其擴張往往無止境，對鄰國也常抱著殘酷乃至趕盡殺絕的政策。

攤在眼前的海洋性霸權和大陸型霸權，台灣的外交政策應該靠向那邊站呢？

（作者是加州州立大學富樂頓分校的兼任教授，主授國際關係學）

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