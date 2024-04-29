晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》赴中教旅 學術交流或紅色滲透？

2024/04/29 05:30

◎ 張怡穎

近年來，台灣的私立學校於暑期安排的國際教育旅行越來越多地轉向中國，特別是那些以「一帶一路」為主題的行程。這種趨勢引發了家長和教育界人士的廣泛關注與擔憂，擔心這不僅是學術交流，而是變相的政治宣傳，對學生的獨立思考能力構成威脅。

最新研究顯示，過去五年中，超過六成家長表示對學校安排的中國行程感到不安，擔心的不僅僅是孩子的人身安全，更重要的是意識形態的滲透與洗腦風險。

以康橋國際學校為例，自二○一六年以來，該校就將九年級學生的海外教育旅行目的地轉向中國。特別是自二○一九年起，學校更是將「一帶一路」絲路之旅納入學生的行程中。這一變化使得原本純粹的文化交流活動，變成了可能受到政治影響的旅程。學生們被安排參觀一些政府指定的項目，並接受與「一帶一路」相關的教育課程，這種做法引發了許多爭議。

根據報導，這些行程常常由中方高度控制，甚至包括突變的行程安排和不正常的受訪活動，使學生和家長感到困惑與不安。這不僅是一次單純的學術參訪，而更像是一場精心策劃的意識形態輸入。

對此，教育部與相關教育機構應當提高警覺，嚴格審查與中國的所有教育交流活動，確保這些活動不會成為對學生進行政治宣傳的工具。台灣的教育應該培養學生的批判性思維能力，而不是無意中將他們暴露於可能損害這一能力的環境中。

事實上，這種教育滲透的問題已引起了教育部的注意。台灣教育部已經多次發布指引，提醒各級學校在與中國的交流中需要警惕潛在的意識形態滲透風險，並嚴格控制學生參與的內容與範圍，以保障學生的思想自由和學術獨立。

在國際政治的大背景下，台灣不能忽視任何可能影響下一代思想自由和獨立性的因素。教育是培育未來領袖的搖籃，我們必須警惕任何可能影響這一過程的外部力量。台灣社會應當聯合起來，從政策到家長，共同維護我們的教育淨土。

（作者為自營商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書