自由廣場》赴中教旅 學術交流或紅色滲透？

◎ 張怡穎

近年來，台灣的私立學校於暑期安排的國際教育旅行越來越多地轉向中國，特別是那些以「一帶一路」為主題的行程。這種趨勢引發了家長和教育界人士的廣泛關注與擔憂，擔心這不僅是學術交流，而是變相的政治宣傳，對學生的獨立思考能力構成威脅。

最新研究顯示，過去五年中，超過六成家長表示對學校安排的中國行程感到不安，擔心的不僅僅是孩子的人身安全，更重要的是意識形態的滲透與洗腦風險。

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以康橋國際學校為例，自二○一六年以來，該校就將九年級學生的海外教育旅行目的地轉向中國。特別是自二○一九年起，學校更是將「一帶一路」絲路之旅納入學生的行程中。這一變化使得原本純粹的文化交流活動，變成了可能受到政治影響的旅程。學生們被安排參觀一些政府指定的項目，並接受與「一帶一路」相關的教育課程，這種做法引發了許多爭議。

根據報導，這些行程常常由中方高度控制，甚至包括突變的行程安排和不正常的受訪活動，使學生和家長感到困惑與不安。這不僅是一次單純的學術參訪，而更像是一場精心策劃的意識形態輸入。

對此，教育部與相關教育機構應當提高警覺，嚴格審查與中國的所有教育交流活動，確保這些活動不會成為對學生進行政治宣傳的工具。台灣的教育應該培養學生的批判性思維能力，而不是無意中將他們暴露於可能損害這一能力的環境中。

事實上，這種教育滲透的問題已引起了教育部的注意。台灣教育部已經多次發布指引，提醒各級學校在與中國的交流中需要警惕潛在的意識形態滲透風險，並嚴格控制學生參與的內容與範圍，以保障學生的思想自由和學術獨立。

在國際政治的大背景下，台灣不能忽視任何可能影響下一代思想自由和獨立性的因素。教育是培育未來領袖的搖籃，我們必須警惕任何可能影響這一過程的外部力量。台灣社會應當聯合起來，從政策到家長，共同維護我們的教育淨土。

（作者為自營商）

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