自由廣場》當國會墮落 公民力量抬頭

◎ 杜信龍

藍白兩黨憑藉立委過半優勢，不斷封殺民進黨的提案，而所提出的法案，則是反年金改革、國會調查權、中國人身分證縮短流程、核能廠運轉期限延長等。更甚者，他們打算逆轉已實施的年金改革，以及擾亂預算，顯然意在製造憲政衝突，製造人民之間的對立，此舉在五二○後可能變本加厲。

傅崐萁與黃國昌兩人聯手，導致國家發展方向偏離。他們的行動不僅超越了憲法所賦予的權力範圍，更企圖利用在野勢力取代執政黨，這在世界上極為罕見。這些舉動一方面是為了考驗民進黨的應對能力，另一方面則是刻意測試民眾對此舉的反應。無論是哪一種情況，這樣的舉動都可能剝奪國家民意，對民主制度和法治構成威脅。

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這促使我們深刻思考，是否存在公民聲音被忽視的風險。民主制度被濫用，甚至可能被用來消滅民主的現象，引發人們擔憂。公民是否具備足夠的意識去理解此一現況，成為重要課題。此刻民意的覺醒極關重要，唯有公民意識到自己的聲音和參與，具有塑造政治過程和決策具有重要性，才能確保政府和政治人物受到有效監督，讓國家能持續朝正確方向前進。這同時也是一個機會，讓公民進一步認識政客的真面貌，對那些為私利而動、超越憲法界限的政治人物進行淘汰，推動政治環境的清明。

（作者是科技公司工程師、台語小說《放毒》）

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