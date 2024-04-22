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自由廣場》「藐視國會罪」有待商榷！

2024/04/22 05:30

◎ 許惠峰

報載藍委準備增訂「藐視國會罪」，未來行政官員出席立院聽證會答詢時，若有虛偽陳述，最重可關三年、拘役或廿萬元以下罰金；接受總質詢時若有隱匿或明知不實仍虛偽陳述，則可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。若官員反質詢經院會主席制止仍繼續，處六月以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。其目的固然加強國會對於行政權的監督，然而觀此草案，與英美等國仍有不同，宜審慎為之。

藐視國會罪起源於十七世紀的英國，當時係強調國會的權威性，建構人民於君主立憲制度下，重新審視國會角色，其後美國沿用，強化國會立法權，透過委員會的聽證制度，收集資訊，立出符合國家社會的律法。

反觀目前草案，除規範聽證會的答詢外，還包含總質詢時的詢答，處罰範圍過於廣泛，相較於聽證程序事先須擬訂範圍及題目，參與人員能充分準備，總質詢時，立委問政天南地北，官員如何事先預備而避免答詢時有所遺漏？而被誤為隱匿或虛偽陳述？

另對於官員反質詢之處罰，不僅難以認定易生爭議外，反質詢除違反辯論規則外，並無任何實質上的不法，亦與形成立法意見無關，處罰此類行為，係要求行政官員對於立委的尊重，將「道德法律化」的立法作為，顯然欠缺正當性。相對地，部分立委以不當言詞羞辱官員，博取聲量的質詢方式，在道德上同樣觀感不佳，是否也要加以規範？而不是躲在「言論免責權」下。如此才能彰顯行政及立法機關間的相互尊重，建構良善的社會風氣！

增加國會監督量能，雖是民主國家常態，但是任何職權的設立，都必須有其正當性，才能達到立法目的，不當的立法將會造成難以彌補的後遺症，宜審慎為之。

（作者為中信金融管理學院財經法律系教授）

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