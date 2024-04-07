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自由廣場》大學二階甄試撞期2︰就是提前選擇而已

2024/04/07 05:30

◎ 徐嘉欣

113學年大學申請入學第一階段篩選結果已於3月28日公吿，但有不少家長反應，今年台大、清大、陽明交大等頂大熱門學系，大部分都在五月18和19日舉行第二階段甄選，若是第一階段通過數個熱門學系的學生，恐怕必須要兩邊跑或是多處趕場，造成學生和家長不少的壓力。

其實近年來家裡有考生的人都知道，很多熱門科系彷彿說好的一樣， 二階幾乎就是排在那一兩天，讓家長和考生很為難。但是大學端的做法不難理解，若將面試是時間彼此錯開，那麼考生將有多重選擇，有些科系可能只是成為學生的備胎，最後可能導致招生不足，造成大學端的困擾，如前幾年輔大醫學系，因為面試的時間跟其他醫學系錯開，最後提供的22個名額竟無人錄取，想想看如果頂大也面臨這種窘境，教這些頂大情何以堪呢？所以讓考生在第二階段就做出選擇， 不失是一個解決的辦法。

想想看，若考生會在眾多熱門科系中選擇這所學校這個科系來參加二階，表示他們對這個科系很有興趣 ，屆時會發生招生不足的問題就很難發生了。

所以筆者建議考生不妨在準備二階的這段時間，好好思索那個大學、那個科系是自己最有興趣的，然後再報名，如此不僅可以減少 舟車勞頓的時間，也可以節省一筆不小的花費。因為如果現在不做選擇，在二階放榜之後，同樣也是要做選擇，只不過把選擇提前而已。提前做出抉擇，這樣不管對考生或大學端，筆者認為這應該是比較好的做法。

（作者是文字工作者）

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