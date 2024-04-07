自由廣場》 寶林中毒案讓「蔣總機」現形

◎ 蔡威

寶林中毒案已有2死、5重症且全國累計31例，台北市長蔣萬安怒轟「寶林責任跑不掉」，對比去年高雄老牌冰店集體食物中毒，國民黨發文攻擊高雄市長陳其邁必須負責，如今防佛全然都是商家問題，沒人檢討地方疏忽管理稽查，已讓寶林中毒案下的「蔣總機」現形。

台北市在寶林一案遲至3／26才通報疾管署，比起新北市府在3／24通報，台北市整整晚了兩天，北市府上下呈現恍惚狀態，蔣萬安卻將「中央」與「商家」負責當作自己的「保命符」，地方政府角色明顯自我弱化，首日記者會甚至遭外界抨擊為「總機」，毫無實際作為且陳陳相因，大打政治太極。

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蔣萬安歷經基泰大直「倒塌案」、剴剴「虐死案」再到寶林「中毒案」，在在曝露北市府危機處理的失格，舉凡通報、聯繫、處置、配套，全然失控，重要環節螺絲鬆動，還被藍綠議員逼得上緊發條，看在民眾眼裡如何安心？ 蔣萬安的戰術分成「上中下游甩鍋心法」，自己怠忽職守一律推給中央，模糊空間則推給其他縣市，致命錯誤就推給下層單位或民間廠商，卻沒負起地方政府本身責任，還學前市長柯文哲，整天說要全盤檢討標準作業流程（SOP），卻看不到身為地方父母官的應變作為。

蔣萬安現象凸顯「藍營雙標」 的地方卸責，寧可打政治太極也不願承擔責任，還把甩鍋心法當作應變作為，有這樣的市長，還需要敵人嗎！

（作者為專欄採訪作家）

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