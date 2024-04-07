晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》 寶林中毒案讓「蔣總機」現形

2024/04/07 05:30

◎ 蔡威

寶林中毒案已有2死、5重症且全國累計31例，台北市長蔣萬安怒轟「寶林責任跑不掉」，對比去年高雄老牌冰店集體食物中毒，國民黨發文攻擊高雄市長陳其邁必須負責，如今防佛全然都是商家問題，沒人檢討地方疏忽管理稽查，已讓寶林中毒案下的「蔣總機」現形。

台北市在寶林一案遲至3／26才通報疾管署，比起新北市府在3／24通報，台北市整整晚了兩天，北市府上下呈現恍惚狀態，蔣萬安卻將「中央」與「商家」負責當作自己的「保命符」，地方政府角色明顯自我弱化，首日記者會甚至遭外界抨擊為「總機」，毫無實際作為且陳陳相因，大打政治太極。

蔣萬安歷經基泰大直「倒塌案」、剴剴「虐死案」再到寶林「中毒案」，在在曝露北市府危機處理的失格，舉凡通報、聯繫、處置、配套，全然失控，重要環節螺絲鬆動，還被藍綠議員逼得上緊發條，看在民眾眼裡如何安心？ 蔣萬安的戰術分成「上中下游甩鍋心法」，自己怠忽職守一律推給中央，模糊空間則推給其他縣市，致命錯誤就推給下層單位或民間廠商，卻沒負起地方政府本身責任，還學前市長柯文哲，整天說要全盤檢討標準作業流程（SOP），卻看不到身為地方父母官的應變作為。

蔣萬安現象凸顯「藍營雙標」 的地方卸責，寧可打政治太極也不願承擔責任，還把甩鍋心法當作應變作為，有這樣的市長，還需要敵人嗎！

（作者為專欄採訪作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書