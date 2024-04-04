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自由廣場》清明省思死刑必要之惡

2024/04/04 05:30

◎ 洪裕強

「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，特別是至親無辜被殺者，每逢清明，總有「物是人非事事休，欲語淚先流」之傷悲，孰令致之﹖孰應責之？為了伸張無辜死者不幸的正義，「死刑」是必要之惡，有其繼續存在之必要。

為了極小化無辜被殺的人數，以及免除民眾莫名被殺的恐懼，「死刑」是維持治安的必要手段。漢高祖劉邦占領秦都咸陽後，考量治安，約法「殺人者死、傷人及盜抵罪」，快速安定民心，穩定政情。「殺人者死」的概念若能落實於國中或高中的公民教育課程，使其深植於莘莘學子「犯錯就應付出代價」的認知，也可減少血氣方剛的殺人衝動，避免「國中生割喉案」或「捷運殺人案」的憾事發生。當然，「殺人者死」是約法的通則，若是因自我防衛、保護至親好友而被迫殺人，殺人者未成年或是精神病患，則屬於例外，不以死罪論罰！另外，為避免執政者濫權剷除異己，重蹈二二八白色恐怖，凡無殺人事證之被告，也不能懲處死刑！

或有人道主義者基於「死刑是殘忍的刑罰制度」，或是「奪取一個人的生命是不人道」的理念而主張廢除死刑。筆者擔心死刑廢除只會讓殺人犯認知反正不會被判死刑而有恃無恐，「只要我不爽，大不了殺人」，使無辜者暴露於隨時被殺風險。況且殺人犯奪取生命，對被殺者已無人道可言，絕不能用人道理由逃避「一命換一命」的天理！廢除死刑，被殺者的親人絕對無法捱過內心悲傷的坎。

「死刑」是保護絕大多數善良百姓生命的紅線，唯有讓人對「死刑」戒之、慎之，才能達到「死刑」減少無辜被殺死亡人數的立法目的！若是故意踩紅線殺人的惡徒，只能成全其作死之心，以告慰死者在天之靈！

（作者是高雄長庚紀念醫院學術組教授）

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