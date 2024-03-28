新聞線上》朝野立委拚國會外交

記者陳杉榮

「國會外交」是國家總體外交的一環，第十一屆立法院組成後，立委成立各國國會議員聯誼會有如雨後春筍，看到立委不分黨派拚外交，實在令人感動。未來面對中共挖我邦交國、打壓台灣加入國際組織時，假如國民黨立委能夠有參加國會議員聯誼會這般的熱情和用心，勇敢出面譴責中共，誰敢說台灣的外交不會成功！

兩個月來，立法院成立了幾十個「國會議員聯誼會」，熱門的「台美國會議員聯誼會」、「台日交流聯誼會」不說，連台灣人要入境都要審查的巴爾幹前共產國家，也都成立了「台灣與巴爾幹半島九國國會議員友好協會」，立委奔走世界，「國會外交」成了顯學。過去民進黨主導國會外交，現在國民黨說他們是國會最大黨，也要主導國會外交，真是熱鬧。

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台灣受到中共的無情打壓，中共到處封殺中華民國的外交，相信任何有血性的國民都無法忍受。國會外交是台灣受限於外交承認的一道巧門，也是彈性外交的運作模式，立委換個模式拚外交，當然受國人期待。不過國會外交真的那麼簡單嗎？過去立委在國會聯誼和國會考察的場合鬧笑話的例子不少，甚至還出現更離譜丟國家顏面的醜事。未來立委能夠謹守本分，在軌道上進行國會交流嗎？還是紅酒一喝，西裝一扯，就忘了自己代表國會？

還有個弔詭的現象，以第十屆立法院為例，共成立七十三個國會聯誼會，民進黨立委帶頭的最多，國民黨也不少，朝野立委推動國會外交，理應都「愛台灣」愛得不得了。可是當碰到中共圍堵台灣外交，中共對台軍事演習，卻很難看到平常熱愛國會外交的國民黨立委敢挺直腰桿向中共說不，往往還反過頭來將矛頭對準蔡英文政府，批評民進黨，彷彿是蔡英文發動軍隊威脅他們的生存安全。這樣的認同錯亂，經常上演。

近來訪台的各國國會議員絡繹於途，國民黨籍的立法院長韓國瑜接待得不亦樂乎，也在拚國會外交，民進黨則是對韓國瑜的兩岸外交立場表達憂心，唯恐他傷害長年累積的國會外交成果。民進黨其實不用急，只要台灣不屈服，中共未來必然會再打壓台灣，屆時國人務必睜大眼睛，看看韓國瑜和國民黨立委站在哪邊，「拚外交」是玩真的還是玩假的。

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