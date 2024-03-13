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自由廣場》通訊投票變成通敵投票！

2024/03/13 05:30

◎ 莊勝榮

「中國黨」立委推動總統選舉二輪投票制，遭抨擊違憲後，在政權飢渴症下，要修法「通訊投票」。但憲法第十二條規定，人民有秘密通訊之自由。第一二九條規定，各種選舉以普通、平等、直接及無記名投票之方法行使。增修條文第二條規定，在國外的選民需「返國」投票，已排除通訊投票。

號稱博士一牛車的「中國黨」，自詡憲法專家一大票的「中國黨」，焉不知在中國境內的台商，如果以通訊投票，能享有完全的通訊自由嗎？自由意志不會受當地共幹左右嗎？在別人的屋簷下能不低頭嗎？到底是台商在投票，還是敵人在投票？明眼人一看即知，將來是共產黨幫台商投票選台灣總統，您說荒唐不荒唐？

既然憲法規定無記名投票，旨在保障行使選舉之秘密性，避免受干涉。所以自從台灣有選舉歷史至今，選民哪一次不是在附有遮簾的「ㄇ」字型投票區裡圈選，避免他人偷窺以確保秘密性，且不能在選票上署名，否則視為無效票。立委何德何能凌駕憲法之上？腳踩著憲法欲奪取政權，會贏得政權才怪！

通訊投票（又稱不在籍投票），必須將信封蓋章或署名投遞到選舉委員會，如何擔保其秘密性？又如何避免他人冒用名義盜刻印章投票？若因而影響大選結果引發糾紛或暴動，誰來負責？親自去投票所投票，都有人質疑舞弊了，遑論通訊投票，難道要把通訊投票變成通敵投票嗎？

筆者卅多年前去美國參訪選舉，他們的通訊投票有其必要性，因為在海外工作之選民（包括駐海外軍人）非常之多，行諸多年，且無違憲問題。欲行使通訊投票的美國選民，需先到選委會簽名，以利選委會核對寄信回來信封簽名之真偽。台灣是印章及簽名並行之國家，印章易遭盜刻，且無此種核對制度，如何確認選民之真偽？況且，還有破壞無記名投票之秘密性的違憲問題。美國上次川拜之戰，有人質疑通訊投票之選票被人在信箱內燒燬或偷走，最後不了了之。在台灣若實施通訊投票，被判決違憲，或選票未抵達選委會，誰來負責？

政客是為了下一次（選舉），政治家是為了下一代。把通訊投票當作取得政權之提款機，除了違憲外，選民應該已看清楚，主張者絕非為了下一代，而是為了下一次（選舉），這幫人是政客還是政治家？答案昭然若揭。

（作者是律師第三屆國大代表）

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