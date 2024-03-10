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自由廣場》立委應在正軌運作 謀福國利民

2024/03/10 05:30

◎ 江維楨

有人批評：本屆立委有一群是「無腦大頭症之章魚爪」，所言盡是「負面詞」，譬如：「質詢者之態度」、「總統選舉二輪制」、「金門海域衝突」、「小黨依附大黨」等等非正軌之亂象。

關於「質詢者之態度」，台灣有句諺語「三代無作官，這代作最大」，上了質詢臺，對準麥克風，質詢當他父親都有過之而無不及的行政院長，態度顢頇，選民為之搖頭；國父創立五權憲法，是五權分立、是相互平行，各有所職、各有所司，無所謂誰大誰小，互相尊重，才是正途。

關於「總統選舉二輪制」，憲法增修條文第二條明文規定得清清楚楚「總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之，自中華民國八十五年第九任總統、副總統實施。總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以『得票最多之一組為當選』」

但立院三月八日卻通過「總統選舉二輪制」付委，其實即使它通過三讀會，仍僅是個「法律案」。立委諸公應知「法律位階」不得抵觸「憲法位階」，抵觸者無效(憲法增修條文亦等於憲法)。若要修憲，須要立院四分之三以上委員贊成才有可能，以目前三黨不過半生態是緣木求魚、毫無可能，最終必白忙一番。即使採用二輪制，第二輪也要訴諸選民，全國有一萬七七九五個投票所，保守估計經費，每個投票所三萬元，共計五億三三八五萬元，勞師動眾，人、財、物力龐大，台灣這麼小，有必要嗎？

關於「金門海域衝突」，在一般正常民主自由國家，各個政黨國會議員無論在朝在野，必皆以國家主體利益為前提，一致對外，絕無胳臂往外彎之不正常現象，更絕無站在敵國立場說話之可能，台灣卻有立委被質疑究竟是那一國立委？雪亮眼睛的選民皆在看，四年後打分數、算總帳即知，慎之。

關於「小黨依附於大黨」，小黨雖小，應有中心思想、主體性，慢慢成長茁壯，方為正途，莫為眼前小利或作秀，否則支持者必看破手腳而傷心唾棄，漸漸離開而致政黨泡沫化，有人懷疑民眾黨似有此趨勢，盼其早日回頭，或有轉圜餘地。

期望第十一屆中華民國立委，無論質詢權、制定法案…等等行使職權，多做一番福國利民之事，選民都在看，不要浪費人民之血汗納稅錢。

（作者是公務員退休）

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