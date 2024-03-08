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自由廣場》力挺空軍進行夜航訓練

2024/03/08 05:30

◎ 宋磊

基於解放軍對我威脅甚鉅，不但威脅我空防安全，解放軍空軍更不分晝夜持續針對台灣西南方、東南方的防空識別區進行演練，已造成我國及區域的動盪不安，為有效強化我空防戰力，空軍恢復從深夜十一點至凌晨的「跨子夜飛行訓練」，是明確決定。

夜間飛行能力，是檢驗空軍是否具備全天候作戰能力的關鍵指標。我國長期受解放軍威脅，空防壓力遠比他國巨大，加上中共在最新兩會中明確表示將持續增加國防預算，高達新台幣七．三二兆元，超過台灣十二倍，在兩岸軍力失衡的之下，國軍只須強化相關訓練科目，無須隨共軍起舞。

夜間訓練首重儀表飛行，面對一片漆黑的空域，飛行員僅能仰賴座艙內的儀表指示，來完成所有的飛行訓練科目；飛行員透過儀表上的數據能了解飛機的相對高度、機艙外的環境、地貌的面化等，二方面透過夜間判讀儀表上的訓練，也有助於降低飛行員產生「空間迷向」所造成的意外機率。我空軍三型主力戰機皆有完備的夜間飛行設備，空軍在完成F-16機隊的升級與相關採購後，如今也逐步強化F-16與其他機種的夜間飛行訓練，在建軍備戰的順序上是相當的務實。

面對敵情的威脅，務實的調整相關人員的整備是建軍備戰上一個相當重要的環節，縱然夜間飛行容易產生噪音干擾附近百姓的作息，但在國家安全優先的原則下，國人同胞應該給國軍更多支持與鼓勵。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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