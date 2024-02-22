自由廣場》學習是一輩子的事，別揠苗助長！

◎ 胡顏

近日，一家補習班的老師貼文分享一對國小兄妹，每天早上五點五十分起床後練習數學，上完小學課程，接著趕到數學、英語補習班報到，又要抽空練琴，晚餐只能在車程中抽空趕著吃完，直到晚上十一點半才就寢，一天只睡六小時，引發社會熱議。對此，潘文忠部長表示，學習是長期的過程，呼籲家長兼顧孩童身心的整體發展。

筆者終身服務國小教育，曾目睹不少「虎媽」和「虎爸」，在此誠心奉勸天下父母：小孩學習是一輩子的事，千萬不要揠苗助長，以免贏在起跑線，卻輸在終點線！

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我服務的小學，也曾有類似家長，平日為學生排滿各種才藝和補習課程，連假日都不放過，在協談過程中，家長告訴我，他們費心為孩子安排一切學習課程，終極目標是想要獲得諾貝爾獎，要出人頭地以光宗耀祖，所以從小就讀名校，每天排滿課業和安親課程，家長忙，孩子更累，一刻都不得閒。

強勢爸媽確有不乏成功案例，但更多的是「兩敗俱傷」收場，曾有一位孩子考上第一志願後告訴父母說「你們要的，我考上了，從今以後我要做自己」，更令人鼻酸的是，孩子在高壓之下身心失調，在不得已之下，爸媽只能放棄堅持，以換取學生的身心復原。

「還不是為了你好」、「總有一天你會感謝我」是虎媽虎爸最常掛在嘴邊的話，確實沒錯，當孩子年幼時容易引領和要求，但隨著孩子長大，決定權應該慢慢還回他們自己手中，至少不能再用命令式，而應有溝通和商議彈性，因孩子就像皮球，壓力越大，反彈力道就越強。

前述案例的虎媽，曾要孩子寫二百遍的數學試卷，不但違反教育的原理原則，甚至違反兒福法和涉及家暴之嫌，非常不足取。

孩子是國家的資產，而非父母的附屬品，爸媽不可為所欲為地要求學生，更不能不顧孩子的身心發展，而將孩子的生活填滿各種學習項目，學習是一輩子的事，是馬拉松式的長久競賽，絕不可讓孩子用跑百米速度去參與長跑，依我之見，這種做法反而難以成為最後贏家，不可不慎！

（作者是國小退休教師）

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