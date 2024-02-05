晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》請柯文哲不要侮辱人民行動黨

2024/02/05 05:30

◎ 黃世澤

柯文哲常講幹話已到令人難以忍受，甚至影響到台灣國際形象的程度。柯文哲將民眾黨自比新加坡人民行動黨，簡直是瘋狂透頂。如果讓李光耀來領導，恐怕黃國昌必須滾蛋，亦不會支持韓國瑜之流去當立法院長。

人民行動黨黨員出席公開活動，常穿白衫白褲，因為這代表清廉，人民行動黨不能容忍貪腐行為，連以權謀私、違反國法的事都不容許，前交通部長易華仁就是因涉嫌收受利益被停職。請問像黃國昌、高虹安之類人物，如果李光耀來領導，會不會還留在民眾黨，恐怕不僅立即驅逐出黨，還隨時訴諸司法。人民行動黨這個菁英黨，對黨員操守要求極高，請問民眾黨對黨員有什麼操守要求，我看不到有任何要求。

韓國瑜最令人詬病的問題就是飲酒毫無節制，酒後醜事不少……，新加坡第三任總統蒂凡那，可算是李光耀多年戰友，在新馬分家時，他還留在大馬國會一段日子，令人民行動黨在大馬境內各支部過度成今日的民主行動黨，但李光耀忍受不了他的酗酒行為，因此勸他別再出任總統，當然蒂凡那不會承認酗酒，兩人還打官司打到蒂凡那離世為止。如果用李光耀標準，請問為何民眾黨支持韓國瑜擔任立法院長，找一個亂飲酒的人擔立法院長，就李光耀的標準，早就千方百計踢他出局，而不是支持這樣的傢伙擔任立法院長。

柯的言論自大而無知且得罪南洋人，南洋人可不會接受這種雙重標準。居然有一大批無知者支持柯這種政客，看來台灣人的世界觀仍然有待加強，如果不是民眾黨攪局，我想韓國瑜未必會擔立法院長，也不會有政客到今天還佯裝國會改革代表，這樣的政黨不是菁英政黨，只不過是一群岳不群聚集在一起的利益集團。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港、父母為印尼華人，曾於新加坡聯合早報撰寫評論多年）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書