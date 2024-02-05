自由廣場》請柯文哲不要侮辱人民行動黨

◎ 黃世澤

柯文哲常講幹話已到令人難以忍受，甚至影響到台灣國際形象的程度。柯文哲將民眾黨自比新加坡人民行動黨，簡直是瘋狂透頂。如果讓李光耀來領導，恐怕黃國昌必須滾蛋，亦不會支持韓國瑜之流去當立法院長。

人民行動黨黨員出席公開活動，常穿白衫白褲，因為這代表清廉，人民行動黨不能容忍貪腐行為，連以權謀私、違反國法的事都不容許，前交通部長易華仁就是因涉嫌收受利益被停職。請問像黃國昌、高虹安之類人物，如果李光耀來領導，會不會還留在民眾黨，恐怕不僅立即驅逐出黨，還隨時訴諸司法。人民行動黨這個菁英黨，對黨員操守要求極高，請問民眾黨對黨員有什麼操守要求，我看不到有任何要求。

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韓國瑜最令人詬病的問題就是飲酒毫無節制，酒後醜事不少……，新加坡第三任總統蒂凡那，可算是李光耀多年戰友，在新馬分家時，他還留在大馬國會一段日子，令人民行動黨在大馬境內各支部過度成今日的民主行動黨，但李光耀忍受不了他的酗酒行為，因此勸他別再出任總統，當然蒂凡那不會承認酗酒，兩人還打官司打到蒂凡那離世為止。如果用李光耀標準，請問為何民眾黨支持韓國瑜擔任立法院長，找一個亂飲酒的人擔立法院長，就李光耀的標準，早就千方百計踢他出局，而不是支持這樣的傢伙擔任立法院長。

柯的言論自大而無知且得罪南洋人，南洋人可不會接受這種雙重標準。居然有一大批無知者支持柯這種政客，看來台灣人的世界觀仍然有待加強，如果不是民眾黨攪局，我想韓國瑜未必會擔立法院長，也不會有政客到今天還佯裝國會改革代表，這樣的政黨不是菁英政黨，只不過是一群岳不群聚集在一起的利益集團。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港、父母為印尼華人，曾於新加坡聯合早報撰寫評論多年）

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