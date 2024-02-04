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自由廣場》援「冰島模式」 讓青少年被好事占滿

2024/02/04 05:30

◎ 王翔正

日前發的新北校園遭割頸凶殺案震驚各界，引發重新檢視少事法及重補校園安全網的聲浪，但以重刑重罰的刑事政策與不斷加高校園藩籬，真能徹底遏止青少年犯罪嗎？

根據警政署統計，我國青少年人口佔比下降至二○二一年的十一．九六％，但犯罪人口率五年內上升十一％，其中以涉入「詐欺」案及「毒品」案為多，合計占三成五，數據顯示青少年人口不斷下降，但犯罪率卻持續上升，長年以來信賴的犯罪預防手法已逐漸不適用。

以這次總統及立委選舉為例，總選舉人口一九五四萬，六十歲以上有六○五．四萬人為最多，占卅．一％，首投族廿至廿四歲一○二．八萬人為最低，占五．三％，但青少年族群手無選票，相關政策也付之闕如。

時代在變，預防犯罪的手法也要隨之改變，以往都用威嚇杜絕的方式，像「毒品很危險，千萬不要碰」，這類宣導對滿腹好奇的青少年可謂毫無效用，要讓新世代年輕人心悅誠服，必須與之溝通協調找出共識，才能奏效。

犯罪學著名的社會控制理論中，學者赫胥認為人類在成長過程受社會化影響，個體與家庭、學校等機構或個人會連結而形成「社會鍵」，若個體接受傳統價值觀與道德發展，從小依附於父母、學校、奉獻心力與時間於正當活動上，信仰父母、老師所傳遞或教導的價值觀念與倫理道德等，皆對個體的行為發展產生重大影響。

舉冰島的犯罪預防政策為例，政府設計各式各樣的課後活動，讓青少年自由選擇，並鼓勵在週末假日踐行品德，從事正向休閒消遣，發給每位青少年一張價值四百歐元的休閒卡，讓孩子們持卡參加優質活動，減少沾染惡習機會。

筆者建議以犯罪學的社會控制理論為發想，引用「冰島模式」防制少年犯罪，可參照現行的敬老卡模式，推行「享青卡」，讓青少年人手一張，每月限額金錢，除能補助交通費用，還能使用國家級場館（如︰國民運動中心、博物館、科學館等），只要讓青少年被「好事占滿」，無暇從事偏差行為，犯罪便能降低。

（作者為文字工作者）

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