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自由廣場》建構中的島嶼反艦飛彈網

2024/02/03 05:30

◎ 宋磊

根據自由時報報導，菲律賓軍方即將獲得印度製造的布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈，伴隨著南海情勢逐漸升溫，中菲兩國在南海上的衝突不斷，未來菲國獲得該裝備將有效提升對於解放軍海軍的嚇阻。

布拉莫斯反艦飛彈基本款的射程約290公里，經性能提升後可延長至350-400公里，飛行速度2.8馬赫至3馬赫，彈頭重量約300公斤，任何一艘主力艦若不幸遭到擊中，艦體將遭到毀滅性打擊，雖然菲律賓長期受限國防經費不足，在海軍船艦現代化的發展上相對緩慢，屢次在南海的主權爭議中吃虧，所幸印度政府願意售予菲國該型反艦飛彈，未來該反艦飛彈即將部署於陸地，菲國將實現「以陸制海」的戰術目標。

同理，雖然台灣海軍在主力艦的數量不及於解放軍海軍，但隨著海軍陸基反艦飛彈網日益成熟，包括現役的雄風二型、三型反艦飛彈，以及後續服役的岸置型魚叉反艦飛彈，未來全台包括外島也一併有著反艦飛彈部隊的部署，近千枚的岸置反艦飛彈，平時透過情監偵系統偵測解放軍動態，戰時配合海空軍部隊，針對解放軍海軍與登陸船團形成有效的打擊。

鄰近的日本因位處第一島鏈的戰略位置，因解放軍海軍頻頻經過日本周邊，日本海上自衛隊為有效提升戰力，除了規劃將現有的十二式反艦飛彈，修改為陸基版的反艦飛彈，最大射程約900公里，未來將預計部署在沖繩群島附近，針對解放軍海軍形成有效的戰術嚇阻。

無論是菲律賓、台灣與日本的建軍方向，三國皆為第一島鏈上重要的海洋國家，長期以來也是美國的安全盟友，當前美中關係仍舊處在「戰略競爭」的結構時，對美國而言，台日菲三國已是第一島鏈中不可或缺的安全力量。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

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