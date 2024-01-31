自由廣場》（林保華專欄）善用社群平台 與中國平等互動

美國要與中國溝通，不論是政府還是民間，都有溝通平台，有了網路就更加快捷普遍了。這些平台有gmail、雅虎、臉書、X、LINE、YT等，中國則有微信、微博、百度、抖音等。然而彼此的對話、溝通卻存在極不平等的情況：中國對在絕大多數國家通行的社群平台採用封鎖手段，卻用自己的大舉入侵外界。你要與中國溝通，就必須使用他們的平台。結果形成全球遭中國發出的資訊洗腦，而中國卻有效抵制外來資訊，讓大部分中國人成為愚民；部分外國人也遭中共洗腦。以致在外國的小粉紅錯把世界當成中國的一部分，居然要在當地執行中國法律，荒唐可笑。

當年，西方國家要在中國賺錢，被迫接受中共單方面制定的規矩；如今中共有求於全球，要在全球尋找市場以挽救自己的經濟，美國應帶頭改變這種不平等的情況。除非中共要與美國脫鉤，或增加溝通成本。

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中共最近一再吹噓他們更加開放、更高層次的開放，以欺騙外資進入；但他們的媒體與網路硬是不開放，不讓外資進入，「開放」云乎哉？美國若以此施壓，拆除中國的網路防火牆，必定獲得十四億中國人民歡迎。美國只要放出「禁止使用微信」等消息，在美國的中裔人士就會向中共施壓，要求開放全球普遍使用的社群平台。美國就可減少在政治、經濟、軍事、外交、科技與中國打交道的壓力與經費，而中共為應付拆牆則會焦頭爛額，甚至政權不穩。

在這方面應對中國的，以印度最為成功，它以安全理由最早封殺中國這些社群平台，包括「永久禁止使用抖音、微信」等等。因為印度不但是中國的天敵，印度也不需要中國投資或與之經商。這些平台對美國的安全威脅很大，但美國扭扭捏捏，有些州對抖音下禁令，卻不是全國性禁令，有些法庭還推翻行政決定。美國的新聞自由雖然可嘉，但對敵國也放手，允許其媒體、網路在美國橫衝直撞，侵蝕美國的立國精神，是美國憲法容許的嗎？中國這個敵國與俄羅斯不同，它擅長使用欺騙手段，明明是敵人，卻假裝最親密朋友，給你政治獻金，讓美國人上當。

即使如此，美國也得嚴防中國對西方社群平台的滲透。中國將它們作為洗腦工具，不但出現假帳號行騙，我們還常被封殺。某些社群媒體為進入中國賺錢，也被迫與中國妥協，充當幫兇。

台灣也面臨抖音洗腦的問題，綠營另外發展「脆」也只能包含同溫層；但問題是如何進入對方網路並揭穿他們的認知戰，打贏認知戰。但抖音的老闆是中共，豈會縱容「台獨」？台灣要自創能吸引不分顏色的社群平台，尚無這個能力，故須祭出行政手段解決這個權利與權力都不對等的問題。

（作者是資深時事評論員）

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